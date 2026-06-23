Trend Galeri Trend Magazin Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket'in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika'daki yeni hayatına bakın...

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket'in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika'daki yeni hayatına bakın...

Ekranların unutulmaz yapımı Sihirli Annem'de Çilek ile olan arkadaşlığı ve sevimli halleriyle hafızalara kazınan Buket, yıllar sonraki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir kariyer çizen ve sessiz sedasız evlenen çocuk oyuncunun son haline bakın!

Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 10:44
Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Ekranların en uzun soluklu ve unutulmaz fantastik dizilerinden Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşı olan, yuvarlak gözlükleri ve renkli tokalarıyla hafızalara kazınan "Buket" karakteri de bunlardan biri.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski çocuk oyuncu Şara Türesel'in radikal hayat değişimi ve son hali, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Dizide çocuk karakterler arasında özgün bir yere sahip olan Buket, okul forması ve sevimli inatçılığıyla izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Çilek'in sakarlıklarına ve sihirlerine ortak olan o küçük kız, dönemin çocuk izleyicileri için çocukluk anılarının ayrılmaz bir parçası oldu.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Pek çok yaşıtının aksine şöhretin peşinden gitmeyen eski çocuk oyuncu, eğitim hayatına odaklanmayı seçti. Türsel, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden başarıyla mezun olarak sektörün mutfak kısmına ilgi gösterdi.

Sihirli Annem'de Çilek'in kankasıydı! Buket'in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika'daki yeni hayatı dikkat çekti...

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Oyunculuğu tamamen geride bıraksa da sanatla olan bağını müzikle taçlandırdı. Hatta bir dönem Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasına katılarak güçlü sesiyle jüri karşısına çıktı ve müzikal yeteneğini de kanıtlamış oldu.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

AMERİKA'DA YEPYENİ BİR HAYAT KURDU

Eski çocuk yıldızın hayatındaki en köklü değişim ise ülke sınırlarını aşmasıyla yaşandı. Türkiye'deki yaşamını geride bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen isim, bir süredir Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yaşamını sürdürüyor.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Burada hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik kuran eski oyuncu, artık ekranlardan tamamen uzakta, kendine bambaşka bir dünya kurmuş durumda.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

SOSYAL MEDYA SON HALİNİ KONUŞUYOR: "TANIMAK İMKANSIZ"

Şimdilerde uzun saçları ve değişen imajıyla dikkat çeken eski oyuncunun sosyal medya paylaşımları, Sihirli Annem hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Amerika'daki günlük yaşantısından, seyahatlerinden ve yeni düzeninden kesitler paylaşan genç kadının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Sosyal medya kullanıcıları, "Zaman ne kadar hızlı geçiyor", "Gözlüklü küçük Buket ne ara büyüdü de evlendi" diyerek şaşkınlıklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

ÇOCUK OYUNCU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: YAPARAK DÖKÜMÜ'NÜN KÜÇÜK AYŞE'Sİ...

Ekranların unutulmaz dizilerinden "Yaprak Dökümü", yıllar geçse de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Finalinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen tekrar bölümleri hâlâ büyük bir izleyici kitlesi tarafından izleniyor.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Ceceli, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Çocuk yaşta ekran karşısına geçen Ceceli şimdilerde 24 yaşında genç bir kız... Paylaşılan son kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok izleyici değişimine şaşkınlığını gizleyemedi.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU

Dizi sonrası gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Ceceli, oyunculuk kariyerine devam etmek yerine eğitimine yöneldi. Hukuk fakültesinden mezun olan genç isim, akademik başarısıyla da dikkat çekiyor.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Öte yandan çocuk yıldız, dizide ablası rolüyle adından söz ettiren oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yıllar sonra bir araya gelerek hasret gidermişti.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

MİNA VE DİLA BULUTSUZ KOCA KIZ OLDU

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan Akasya Durağı dizisinde, Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızlarını canlandıran çocuk oyuncuların son hali ortaya çıktı.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Dizinin yayınlandığı dönemde yaşları oldukça küçük olan ikizler, aradan geçen yılların ardından geçirdikleri değişimle dikkat çekti.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Dizide Osman Ağa'nın kızlarına hayat veren Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz, şimdilerde birer genç kız oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren kardeşlerin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada ses getirdi.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Çocukluk halleriyle hafızalara kazınan ikizlerin son hallerini görenler tanımakta zorlandı...

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Gerçek isimleri Mina ve Dila olan Bulutsuz kardeşler, Akasya Durağı sonrası eğitim hayatlarına odaklanırken, son dönemde paylaşılan fotoğraflarıyla yeniden merak konusu oldu.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Serpildikleri ve güzelleştikleri görülen ikizlerin fotoğraflarına takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapıldı. İşte Akasya Durağı'nın ikizlerinin merak edilen son halleri...

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

ÇOCUKKEN KARŞIMIZA ÇIKAN BİR BAŞKA MİNİK YILDIZ SİBEL KASAPOĞLU OLMUŞTU...

Bez Bebek dizisi, yayınlandığı yıllarda her yaştan izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran ve karakterleriyle hafızalarda yer edinen bir yapım olarak öne çıkmıştı.

Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket’in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika’daki yeni hayatına bakın...

Dizinin hikayesi kadar, kadrosunda yer alan yetenekli çocuk oyuncuların sergilediği performanslar da izleyiciler tarafından uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen uzun yılların ardından, o dönemin minik yıldızlarının bugün neler yaptığı ve nasıl bir değişim geçirdiği sosyal medyada büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.