Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: “Şehzadem, paşam, aslanım…”

Bebeğiyle çıktığı ilk yolculuktan duygusal bir kare paylaşan Cedolin, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlum, bu seninle ilk yolculuğumuz. Şehzadem, prensim, paşam, aslanım... Allah bana, sana iyi bir baba olmayı nasip etsin. Nico ile Mico'nun maceralarına hazır olun."

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri de minik Aslan Nicola için tebrik mesajları yağdırdı.