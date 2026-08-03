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Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: “Şehzadem, paşam, aslanım…”

Ekranların unutulmaz yapımı Sihirli Annem'de canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Michele Cedolin, baba olmanın heyecanını yaşıyor. İrem Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, dünyaya gelen oğullarıyla ilk karesini "Şehzadem, prensim, paşam..." notuyla paylaşarak takipçilerini duygulandırdı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.08.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 09:12
Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem ile hafızalara kazınan Michele Cedolin, hayatının en özel mutluluklarından birini yaşıyor.

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

Dizide canlandırdığı Kerem karakteriyle tanınan ünlü isim, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamının ardından bu kez baba olma sevinciyle gündeme geldi.

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

2022 yılında İrem Doğan ile nikâh masasına oturan Cedolin, geçtiğimiz şubat ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olmaya hazırlandığını duyurmuştu.

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Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

Erkek bebek beklediklerini açıklayan çiftin heyecanla beklediği mutlu haber sonunda geldi.

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

Michele Cedolin ve İrem Doğan çiftinin ilk bebeği dünyaya geldi. Çiçeği burnunda baba, oğullarına "Aslan Nicola" ismini verdiklerini açıkladı.

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

Bebeğiyle çıktığı ilk yolculuktan duygusal bir kare paylaşan Cedolin, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlum, bu seninle ilk yolculuğumuz. Şehzadem, prensim, paşam, aslanım... Allah bana, sana iyi bir baba olmayı nasip etsin. Nico ile Mico'nun maceralarına hazır olun."

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri de minik Aslan Nicola için tebrik mesajları yağdırdı.

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI KARYA

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

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Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

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Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: Şehzadem, paşam, aslanım…

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA