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Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: “Şehzadem, paşam, aslanım…”
Sihirli Annem’in Kerem’i baba oldu! Michele Cedolin bebeğiyle ilk paylaşımı yaptı: “Şehzadem, paşam, aslanım…”
Ekranların unutulmaz yapımı Sihirli Annem'de canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Michele Cedolin, baba olmanın heyecanını yaşıyor. İrem Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, dünyaya gelen oğullarıyla ilk karesini "Şehzadem, prensim, paşam..." notuyla paylaşarak takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 09:12