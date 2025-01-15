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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya’yı görenler tanıyamadı! İşte gelin olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi!

Türkiye'de yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle izlenen dizi 'Sihirli Annem'de 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, şimdilerde gelin olmaya hazırlanıyor. Evlilik sürecinde olan Zeynep Özkaya'nın son halini görenler ise tanıyamıyor. İşte ünlü oyuncunun herkesi hayrete düşüren yıllar içerisindeki o değişimi!

Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 07:14
Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya’yı görenler tanıyamadı! İşte gelin olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi!

Ünlü oyuncu Zeynep Özkaya, 2003 yılında yayınlanan ve beğeniyle izlenen dizi 'Sihirli Annem'de 'Çilek' karakterine hayat verdi.

Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya’yı görenler tanıyamadı! İşte gelin olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi!

Ünlü oyuncu; kızıl saçları, yüzünde belirgin olan çilleri, sevimli halleri ve mimikleriyle hafızalarda yer edindi.

Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya’yı görenler tanıyamadı! İşte gelin olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi!

Sihirli Annem'in 'Çilek'i büyüdü ve evlilik çağına bile geldi. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise ilgi topladı.

Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya’yı görenler tanıyamadı! İşte gelin olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi!

Sihirli Annem'in oyuncuları geçtiğimiz aylarda Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve İnci Türkay Londra'da bir araya gelmişti.

Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya’yı görenler tanıyamadı! İşte gelin olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi!

Ünlü oyuncular birlikte sosyal medyada paylaşım yaparak beğeni toplamıştı.

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