Trend Galeri Trend Magazin Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya’yı görenler tanıyamadı! İşte gelin olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya’yı görenler tanıyamadı! İşte gelin olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi!

Türkiye'de yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle izlenen dizi 'Sihirli Annem'de 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, şimdilerde gelin olmaya hazırlanıyor. Evlilik sürecinde olan Zeynep Özkaya'nın son halini görenler ise tanıyamıyor. İşte ünlü oyuncunun herkesi hayrete düşüren yıllar içerisindeki o değişimi!