Zeynep Özkaya'ya sevgilisi Oğulcan Can'dan sürpriz evlilik teklifi kamerada
Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya'ya doğum gününde sevgilisi Oğulcan Can'ın evlilik teklif ettiği anlar kamerada...
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