Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'den büyük haber: Baba olacağını o videoyla duyurdu! Müjdeyi bakın nasıl almış...

Bir döneme damga vuran fantastik yapım Sihirli Annem ile ekranlara gelen ve Kerem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Michele Cedolin, bu kez özel hayatıyla gündemde. Sosyal medyada oldukça aktif olan Cedolin, baba olacağını paylaştığı dikkat çekici bir video ile takipçilerine duyurdu. Bakın kendisi müjdeyi nasıl almış...

Giriş Tarihi: 15.02.2026 12:02 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 12:06