Trend Galeri Trend Magazin Sihirli Annem’in Toprak perisi 21 yaşında! Jordan Boyner artık genç bir ikon oldu! Değişimi görenleri şaşırttı...

Sihirli Annem’in Toprak perisi 21 yaşında! Jordan Boyner artık genç bir ikon oldu! Değişimi görenleri şaşırttı...

Sihirli Annem dizisinde minik Toprak peri olarak tanıdığımız Jordan Boyner, artık 21 yaşındaç Küçük yaşlardaki sevimliliğinden eser kalmayan genç oyuncu, artık gençlerin takip ettiği bir ikon haline geldi. Boyner'in Değişimi sosyal medyada gündem olurken, hayranları yeni imajına hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 09:20
Sihirli Annem’in Toprak perisi 21 yaşında! Jordan Boyner artık genç bir ikon oldu! Değişimi görenleri şaşırttı...

'Sihirli Annem' dizisi, 2003 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayarak, geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Sihirli Annem’in Toprak perisi 21 yaşında! Jordan Boyner artık genç bir ikon oldu! Değişimi görenleri şaşırttı...

Dizide boy gösteren çocuk oyuncular da yıllar geçmesine rağmen hala ilgiyle takip ediliyor.

Sihirli Annem’in Toprak perisi 21 yaşında! Jordan Boyner artık genç bir ikon oldu! Değişimi görenleri şaşırttı...

Sihirli Annem'de Toprak periyi canlandıran Jordan Boyner, son zamanlarda Instagram dünyasında oldukça ses getiriyor.

Sihirli Annem’in Toprak perisi 21 yaşında! Jordan Boyner artık genç bir ikon oldu! Değişimi görenleri şaşırttı...

Dizide; huysuz, sevimli ve neşeli halleriyle rol alan Boyner, küçük yaşta oyunculuğa adım atarak adından söz ettirmişti.

Sihirli Annem’in Toprak perisi 21 yaşında! Jordan Boyner artık genç bir ikon oldu! Değişimi görenleri şaşırttı...

Şimdilerde 21 yaşında olan Jordan Boyner, artık sektörden uzak kalarak moda dünyasında rol alıyor.