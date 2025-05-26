Trend Galeri Trend Magazin Sihirli Annem’in Toprak perisi 21 yaşında! Jordan Boyner artık genç bir ikon oldu! Değişimi görenleri şaşırttı...

Sihirli Annem’in Toprak perisi 21 yaşında! Jordan Boyner artık genç bir ikon oldu! Değişimi görenleri şaşırttı...

Sihirli Annem dizisinde minik Toprak peri olarak tanıdığımız Jordan Boyner, artık 21 yaşındaç Küçük yaşlardaki sevimliliğinden eser kalmayan genç oyuncu, artık gençlerin takip ettiği bir ikon haline geldi. Boyner'in Değişimi sosyal medyada gündem olurken, hayranları yeni imajına hayran kaldı.