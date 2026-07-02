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Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, sosyal medyayı sallayan eğlenceli bir videoya imza attı. İzleyenleri kahkahaya boğan o anlar kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 14:39
Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız'dan aldığı evlilik teklifiyle gündeme gelmişti.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak ama istikrarlı şekilde sürdüren çift, zaman zaman birlikte yaptıkları seyahatlerden ve özel anlarından kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı her paylaşımla magazin gündeminde ilk sıralara yerleşmeyi başaran güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, son olarak sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte kamera karşısına geçti.

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Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Uzun süredir aşk yaşayan ve uyumlarıyla parmakla gösterilen ünlü çift, çektikleri son derece eğlenceli ve samimi videoyla takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

İkilinin kahkahalar havada uçuşan, enerjisi yüksek ve ezber bozan o halleri magazin dünyasını da hareketlendirdi.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Öte yandan yıllar içinde oyunculuk kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan ve ekranların en sevilen isimlerinden biri haline gelen Sıla Türkoğlu, zaman zaman yaşadığı görsel değişimle de adından söz ettiriyor.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Kimileri tarafından doğal güzelliği övülen, kimileri tarafından ise botoks, dudak ve çene dolgusu gibi estetik dokunuşlar yaptırdığı iddia edilen güzel oyuncunun yıllar içindeki bu değişimi magazin basınında sık sık masaya yatırılıyor.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Yıllar içinde geçirdiği değişimle dikkat çeken diğer ünlü isimleri sizler için derledik!

HİLAL ALTINBİLEK

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

HİLAL ALTINBİLEK

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

HİLAL ALTINBİLEK

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

AYŞENUR BALCI

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

AYŞENUR BALCI

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

AYŞENUR BALCI

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

ŞARKICI HADİSE

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

ŞARKICI HADİSE

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

ŞARKICI HADİSE

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

ŞARKICI HADİSE

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ