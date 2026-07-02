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Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, sosyal medyayı sallayan eğlenceli bir videoya imza attı. İzleyenleri kahkahaya boğan o anlar kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 14:39