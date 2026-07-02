Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız'dan aldığı evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak ama istikrarlı şekilde sürdüren çift, zaman zaman birlikte yaptıkları seyahatlerden ve özel anlarından kareler paylaşmayı ihmal etmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı her paylaşımla magazin gündeminde ilk sıralara yerleşmeyi başaran güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, son olarak sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte kamera karşısına geçti. Uzun süredir aşk yaşayan ve uyumlarıyla parmakla gösterilen ünlü çift, çektikleri son derece eğlenceli ve samimi videoyla takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu... İkilinin kahkahalar havada uçuşan, enerjisi yüksek ve ezber bozan o halleri magazin dünyasını da hareketlendirdi. Öte yandan yıllar içinde oyunculuk kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan ve ekranların en sevilen isimlerinden biri haline gelen Sıla Türkoğlu, zaman zaman yaşadığı görsel değişimle de adından söz ettiriyor. Kimileri tarafından doğal güzelliği övülen, kimileri tarafından ise botoks, dudak ve çene dolgusu gibi estetik dokunuşlar yaptırdığı iddia edilen güzel oyuncunun yıllar içindeki bu değişimi magazin basınında sık sık masaya yatırılıyor. Yıllar içinde geçirdiği değişimle dikkat çeken diğer ünlü isimleri sizler için derledik! HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK AYŞENUR BALCI AYŞENUR BALCI AYŞENUR BALCI ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY ZARA ZARA EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR TÜRKAN ŞORAY TÜRKAN ŞORAY ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EMİNA JAHOVİÇ EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA HADİSE HADİSE PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ GÜLŞEN GÜLŞEN ÖYKÜ SERTER ÖYKÜ SERTER İREM DERİCİ İREM DERİCİ GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ SİBEL CAN SILA SILA SILA