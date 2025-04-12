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Şimdi 69 yaşında...Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in son hali şaşırttı!

Kemal Sunal ile başrolünü paylaştığı Şark Bülbülü filmiyle yıldızı parlayan Ayşen Cansev şimdilerde 69 yaşında. Yeşilçam'ın utangaç güzeli olarak tanınan Ayşen Cansev'in son hali görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 07:17
Şimdi 69 yaşında...Şark Bülbülü’nün Hatçe’si Ayşen Cansev’in son hali şaşırttı!

Şark Bülbülü'nde Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandıran ünlü oyuncu Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor? Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde 69 yaşında.

Şimdi 69 yaşında...Şark Bülbülü’nün Hatçe’si Ayşen Cansev’in son hali şaşırttı!

ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU NE?

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

Şimdi 69 yaşında...Şark Bülbülü’nün Hatçe’si Ayşen Cansev’in son hali şaşırttı!

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır.

İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır...

Şimdi 69 yaşında...Şark Bülbülü’nün Hatçe’si Ayşen Cansev’in son hali şaşırttı!

Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 69 yaşında.

Şimdi 69 yaşında...Şark Bülbülü’nün Hatçe’si Ayşen Cansev’in son hali şaşırttı!

Şark Bülbülü'nün yeniden ekranlara gelmesiyle merak konusu olan Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.