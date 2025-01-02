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Simge Sağın 'Icardi kısmetimi kapatıyor' demişti! İlk adımı attı!

Magazin gündemini adeta ele geçiren Mauro Icardi ve Wanda Nara olayı her daim konuşulmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelerden sonra tüm gözler tekrardan Icardi ve boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'ya çevrildi. Galatasaray'la bağdaştırılan 'Aşkın Olayım' şarkısı ve Simge Sağın da bu süreçte dillerden düşmedi. Hayranların ikiliyi yakıştırması aşk dedikodularını ortaya çıkarmıştı fakat güzel şarkıcı geçtiğimiz gün 'Icardi kısmetimi kapatıyor' söylemiyle tüm iddiaları reddetmişti. Yıldız futbolcu, Sağın'ın bu cümlesini duymuş olacak ki kısa sürede atağa geçti... Icardi'nin saniyeler içinde magazine manşet olduğu hamleye bir bakın!