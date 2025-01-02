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Simge Sağın 'Icardi kısmetimi kapatıyor' demişti! İlk adımı attı!

Magazin gündemini adeta ele geçiren Mauro Icardi ve Wanda Nara olayı her daim konuşulmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelerden sonra tüm gözler tekrardan Icardi ve boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'ya çevrildi. Galatasaray'la bağdaştırılan 'Aşkın Olayım' şarkısı ve Simge Sağın da bu süreçte dillerden düşmedi. Hayranların ikiliyi yakıştırması aşk dedikodularını ortaya çıkarmıştı fakat güzel şarkıcı geçtiğimiz gün 'Icardi kısmetimi kapatıyor' söylemiyle tüm iddiaları reddetmişti. Yıldız futbolcu, Sağın'ın bu cümlesini duymuş olacak ki kısa sürede atağa geçti... Icardi'nin saniyeler içinde magazine manşet olduğu hamleye bir bakın!

Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:16
Simge Sağın ’Icardi kısmetimi kapatıyor’ demişti! İlk adımı attı!

Sevenleri tarafından yakıştırılan ve her daim 'aralarında bir şey mi var?' sorusuyla merak edilen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Simge Sağın ikilisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Simge Sağın ’Icardi kısmetimi kapatıyor’ demişti! İlk adımı attı!

"ICARDİ KISMETİMİ KAPATIYOR"

Simge Sağın geçtiğimiz günlerde Icardi'yle aşk dedikodularını yalanlayarak 'Icardi kısmetimi kapatıyor' demişti. Bu cümlesiyle gündeme gelen başarılı şarkıcı kısa sürede çok konuşuldu.

Simge Sağın ’Icardi kısmetimi kapatıyor’ demişti! İlk adımı attı!

Wanda Nara ile olayları dur durak bilmeyen yıldız futbolcu, güzel şarkıcının bu açıklamalarını duymuş olacak ki jet hızıyla bir hamle yaptı. Takipçilerin gözünden kaçmayan bu detay 'ikilinin arasında bir şey mi?' var yorumlarını ortaya çıkardı.

Simge Sağın ’Icardi kısmetimi kapatıyor’ demişti! İlk adımı attı!

ICARDİ'DEN JET HIZIYLA HAMLE!

Yeşil sahanın yıldızı, Simge Sağın'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafı beğenmesi takipçilerin gözünden kaçmadı. Icardi'nin bu hamlesi takipçilerin 'Icardi ilk adımı atmış sıra sende' yorumlarını ortaya çıkardı.

Simge Sağın ’Icardi kısmetimi kapatıyor’ demişti! İlk adımı attı!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde "Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar," diyerek bir yıl boyunca yaşadığı zorluklara değinen Wanda Nara, dürüstlüğünden asla ödün vermediğini belirtmişti.

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