Simge Sağın’dan şaşırtan Bülent Ersoy itirafı! "Beni öldürecek sandım"

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, katıldığı bir programda yıllar önce yaşadığı unutulmaz bir anıyı izleyicilerle paylaştı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Sağın, Bülent Ersoy ile aynı masada oturduğu bir yemek davetinde yaşadıklarını esprili bir dille anlattı. Ünlü sanatçı, o anları aktarırken "Bülent Ersoy'un dönerini yediğimde beni öldürecek sandım" sözleriyle stüdyodakileri kahkahaya boğdu. Yaşadığı şaşkınlığı ve panik anını mizahi bir üslupla dile getiren Sağın'ın itirafı kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 28.02.2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 15:26
Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, hem konser performansları hem de özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. Başarılı şarkıcı, son olarak katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Samimi tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Sağın'ın, programda Bülent Ersoy ile yaşadığı bir anıyı esprili üslupla anlattığı o anlar, kısa sürede sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi.

Sağın, bir çekim sonrasında açlığına yenik düşüp, farkında olmadan Bülent Ersoy için hazırlanan döneri yediğini itiraf etti.

"BENİ ÖLDÜRECEK HERHALDE DEDİM"

Ünlü ismin "Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, 'Benim dönerim nerede?' dedi. Midemde o döner! Çok korktum, 'Beni öldürecek herhâlde' dedim" sözleri herkesi güldürdü.

LÜKS VİLLASINA DÖNERCİ GETİRTMİŞTİ

Öte yandan Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Bülent Ersoy'un, geçtiğimiz aylardaki "dönerci" hamlesi yok artık dedirtmişti.

Bülent Ersoy, Antalya'daki lüks villasına Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan dönerci getirtmişti.

Ancak klasik bir döner siparişi vermek yerine, Ankara'dan özel olarak dönerci çağırttı. Bu hareketiyle hem yerel lezzete olan bağlılığını gösterdi hem de misafirperverliğini ortaya koydu.

Bülent Ersoy, Ankara'dan Antalya'daki villasına dönerciyi böyle getirtti | Video

Dönerciyi villasında ağırlayan Diva, "Ankaralardan buralara zahmet verdin. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık" diyerek teşekkür etti. Bu samimi sözler sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sanatçının bu tutumu, onu sevenler arasında takdirle karşılandı.

Bülent Ersoy'un hem sanat dünyasındaki yeri hem de gündeme getirdiği özel hayat detayları, takipçileri tarafından merakla izlenmeye devam ediyor.

Öte yandan Bülent Ersoy'un mal varlığı da ortaya çıktı. Liste gerçekten de fakirin ağzını yoracak cinsten:
-İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa.
-Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar.

-İstanbul Fenerbahçe'de sauna.
-Antalya Fethiye'de benzin istasyonu.
-30 metrelik lüks yat.
- Kiraya verdiği vinç ve dozerler.

Bunlara banka hesapları, yurtdışındaki taşınmazlar ve Ersoy'un gece yarıları kuyumcu açtırarak satın aldığı göz ve akıl alıcı mücevherleri dahil değil tabii.

PEKİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN SERVETLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son zamanlarda kızıyla ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.

Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında.

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra iş hayatındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yıllar boyunca kazandığı servetiyle dikkat çeken Tatlıses, sahip olduğu taşınmazlar, oteller, işletmeler ve lüks araç filosuyla adeta bir servet imparatorluğu kurdu

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.

SEDA SAYAN - Kazancını emlak yatırımları ile değerlendirmeyi tercih eden ünlüler arasında yer alan Seda Sayan'ın kira gelirinin 500 bin TL olduğu iddia edildi.Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor. Londra ve Miami'de de evleri olan Seda Sayan'ın Bodrum'da 3 villası bulunduğu belirtiliyor.

HÜLYA AVŞAR; Sarıyer`de köşk, Ayvalık`ta yazlık, Ayvalık`ta zeytinyağı fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'da lüks sitede bir daire, Riva`da arazi, Etiler`de daire, Londra`da Docklands Canary Wharf`ta şehrin en yüksek rezidansı `Pan Peninsula Tower 1`de bir daire, iki cip, bir otomobil, bankada yüklü bir nakit olduğu biliniyor.

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

İŞTE SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN SERVETLERİNİ DERLEDİK...

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.