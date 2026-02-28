Simge Sağın’dan şaşırtan Bülent Ersoy itirafı! "Beni öldürecek sandım"

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, katıldığı bir programda yıllar önce yaşadığı unutulmaz bir anıyı izleyicilerle paylaştı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Sağın, Bülent Ersoy ile aynı masada oturduğu bir yemek davetinde yaşadıklarını esprili bir dille anlattı. Ünlü sanatçı, o anları aktarırken "Bülent Ersoy'un dönerini yediğimde beni öldürecek sandım" sözleriyle stüdyodakileri kahkahaya boğdu. Yaşadığı şaşkınlığı ve panik anını mizahi bir üslupla dile getiren Sağın'ın itirafı kısa sürede gündem oldu.