Bülent Ersoy, Ankara'dan Antalya'daki villasına dönerciyi böyle getirtti | Video

Son dönemde mal varlığı ve yaptığı ilginç paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Bülent Ersoy, yine konuşulacak bir hamleye imza attı. Instagram’da verdiği 16 bin TL’lik destek ve banka dekontlarıyla gündeme gelen Diva, bu paylaşımı kısa sürede kaldırmış ve hayranlarını merakta bırakmıştı. Ancak yaşananlar bununla sınırlı kalmadı. Son yaptığı “dönerci” hamlesi yok artık dedirtti! İşte o anlar…