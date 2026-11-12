Trend Galeri Trend Magazin Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: 'Ben de Hülya Avşar'

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: "Ben de Hülya Avşar"

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl'ın başına gelen olay, duyanları kahkahaya boğdu! Dairesinde unutulan bir telsizi çalıştırarak site yönetimine ulaşan Akçıl, kendisini tanıtınca karşısındaki görevlinin verdiği yanıtla neye uğradığını şaşırdı. Üstelik görevlinin onu ikna etmesi de hiç kolay olmadı!

Giriş Tarihi: 12.11.2026 07:12