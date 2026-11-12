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Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: "Ben de Hülya Avşar"

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl'ın başına gelen olay, duyanları kahkahaya boğdu! Dairesinde unutulan bir telsizi çalıştırarak site yönetimine ulaşan Akçıl, kendisini tanıtınca karşısındaki görevlinin verdiği yanıtla neye uğradığını şaşırdı. Üstelik görevlinin onu ikna etmesi de hiç kolay olmadı!

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 12.11.2026 07:12
Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

Ünlü popçu Sinan Akçıl, müzik dünyasına damga vuran hit şarkıları, iddialı projeleri ve güçlü müzikal kimliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

Kariyeri boyunca hem kendi seslendirdiği parçalarla hem de diğer sanatçılara verdiği liste başı eserlerle Türk pop müziğinin yönünü tayin eden başarılı isim, son dönemde yeni projeleri için yoğun bir çalışma temposuna girmişti.

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

Her adımıyla magazin gündeminde geniş yer bulan ünlü sanatçı, bu kez oturduğu sitede yaşadığı komik bir olayı anlattı. Dairesine gelen teknik servis ekibinin telsizini evde unuttuğunu fark eden Akçıl, cihazı çalıştırarak bina yönetimine bağlandı.

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Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

Kendisini 'Ben Sinan Akçıl' diye tanıtarak telsizin evinde kaldığını söyleyen sanatçıya, hattın ucundaki görevli kadın "Ben de Hülya Avşar" yanıtını vererek telsizi kapattı.

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

Şaka yapıldığını sanan görevliyi gerçeğe zor ikna ettiğini belirten Akçıl, sonrasında durumu fark edip pişman olan görevliye telsizi teslim ettiğini söyledi.

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

Kariyeri kadar özel hayatıyla da hayranlarının yakın markajında olan Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde memleketiyle de gündeme gelmişti.

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde doğan Sinan Akçıl, aslen Çanakkale'nin Biga ilçesindendir. Ailesinin kökeni ise Arnavut'tur

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MERAK EDİLEN MEMLEKETLERİ...

RAHİMCAN KAPKAP

KONYA

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

GÖRKEM SEVİNDİK

Adana

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

OLGUN TOKER

Mersin

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

BURAY

Kıbrıs

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

Hande Baladın

KÜTAHYA

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

SİNEM KOBAL
İstanbul

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

HANDE ERÇEL

Bandırma

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Sinan Akçıl evinde bulduğu cihazı açınca olanlar oldu! Karşı taraftan gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu: Ben de Hülya Avşar

SILA TÜRKOĞLU
İzmir