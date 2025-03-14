Trend Galeri Trend Magazin Şinasi Yurtsever'in 18 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine duygusal sözleri yürek burktu! "Onsuz bir hayatı düşünemiyorum"

Şinasi Yurtsever'in 18 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine duygusal sözleri yürek burktu! "Onsuz bir hayatı düşünemiyorum"

Mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayata veda eden başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz aylarda 18 yıllık eşi Ferihan Kaya'ya aşkını haykırmıştı. "Onsuz bir hayatı düşünemiyorum" diyen Yurtsever'in duygusal paylaşımı gündem oldu.