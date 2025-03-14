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Şinasi Yurtsever'in 18 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine duygusal sözleri yürek burktu! "Onsuz bir hayatı düşünemiyorum"

Mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayata veda eden başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz aylarda 18 yıllık eşi Ferihan Kaya'ya aşkını haykırmıştı. "Onsuz bir hayatı düşünemiyorum" diyen Yurtsever'in duygusal paylaşımı gündem oldu.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 11:19
Şinasi Yurtsever’in 18 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine duygusal sözleri yürek burktu! Onsuz bir hayatı düşünemiyorum

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında mide kanserine yenik düştü. Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Şinasi Yurtsever’in 18 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine duygusal sözleri yürek burktu! Onsuz bir hayatı düşünemiyorum

Bir süredir gizlediği mide kanseriyle boğuşan Yurtsever'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Şinasi Yurtsever’in 18 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine duygusal sözleri yürek burktu! Onsuz bir hayatı düşünemiyorum

Ölümünün ardından Yurtsever'in sosyal medya paylaşımları da gündeme geldi.

Şinasi Yurtsever’in 18 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine duygusal sözleri yürek burktu! Onsuz bir hayatı düşünemiyorum

Yurtsever'in 18 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eşi Ferihan Kaya ile paylaşımı yürek burktu.

Şinasi Yurtsever’in 18 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine duygusal sözleri yürek burktu! Onsuz bir hayatı düşünemiyorum

"ONSUZ BİR HAYATI DÜŞÜNEMİYORUM"

"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" sözleriyle eşine aşkını haykırmıştı.

Şinasi Yurtsever'in 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı duygusal paylaşımı herkesi etkiledi.