Sinem Kobal iki prensesi Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Tatlılıkları gündem oldu

Öte yandan ünlü isimlerin çocukları da magazin gündeminin en çok merak edilenlerinden. Hayranları tarafından merak edilen ünlülerin çocuklarını sizler için derledik. Bugün hala güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan Nur Fettahoğlu'da bu isimlerden Kendisi hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.