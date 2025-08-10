Trend Galeri Trend Magazin Sinem Kobal iki prensesi Lalin ve Leyla'yı paylaştı! Tatlılıkları gündem oldu

Sinem Kobal iki prensesi Lalin ve Leyla'yı paylaştı! Tatlılıkları gündem oldu

Sinem Kobal, sosyal medyada kızları Lalin ve Leyla'nın sevimli karelerini takipçileriyle paylaştı. Minik prenseslerin masum ve tatlı halleri, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 15:24
2016 yılında hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bu güzel birlikteliklerinden Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğuna sahipler.

Mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen çift, çocuklarıyla paylaştıkları samimi anlarla da hayranlarının kalbini kazanıyor.

Lalin ve Leyla, anne-babalarının sevgisiyle büyürken, sosyal medyada paylaşılan sevimli kareleriyle de yakından takip ediliyorlar.

TATLILIKLARI KALPLERİ ERİTTİ!
Kızlarının birlikte oynarlarken hallerini paylaşan Sinem Kobal'ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Öte yandan ünlü isimlerin çocukları da magazin gündeminin en çok merak edilenlerinden. Hayranları tarafından merak edilen ünlülerin çocuklarını sizler için derledik. Bugün hala güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan Nur Fettahoğlu'da bu isimlerden Kendisi hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumunda bulundu.