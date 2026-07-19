Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

Bir dönemin sevilen oyuncularından Sinem Kobal ile başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, mutlu evliliklerini gözlerden uzak ancak uyum içinde sürdürmeye devam ediyor. Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşarak anne ve baba olmanın da mutluluğuna vardı. Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyor. Her adımları ilgiyle takip edilen popüler çiftten hayranlarını sevindiren yeni bir kare geldi. Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile baş başa verdiği siyah-beyaz pozu takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafın üzerine iliştirdiği kırmızı kalp emojisi gözlerden kaçmazken, ikilinin neşeli ve abartısız tarzı kısa sürede büyük beğeni topladı. Magazin dünyasının diğer romantik çiftlerini biliyor musunuz? CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ BEREN SAAT- KENAN DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ