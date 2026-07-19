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Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

İki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile baş başa verdiği samimi pozu paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafın üzerine iliştirdiği kırmızı kalp emojisi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 15:28
Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

Bir dönemin sevilen oyuncularından Sinem Kobal ile başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, mutlu evliliklerini gözlerden uzak ancak uyum içinde sürdürmeye devam ediyor.

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşarak anne ve baba olmanın da mutluluğuna vardı.

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyor.

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Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

Her adımları ilgiyle takip edilen popüler çiftten hayranlarını sevindiren yeni bir kare geldi. Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile baş başa verdiği siyah-beyaz pozu takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafın üzerine iliştirdiği kırmızı kalp emojisi gözlerden kaçmazken, ikilinin neşeli ve abartısız tarzı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

Magazin dünyasının diğer romantik çiftlerini biliyor musunuz?

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Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

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Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

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Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

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Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

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Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

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Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

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Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

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Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

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Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

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