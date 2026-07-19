Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu’na aşk dolu paylaşım! Siyah beyaz kare kalpleri ısıttı...

Bir dönemin sevilen oyuncularından Sinem Kobal ile başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, mutlu evliliklerini gözlerden uzak ancak uyum içinde sürdürmeye devam ediyor.