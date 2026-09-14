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Sinem Kobal'ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: "Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum"

Oyuncu Sinem Kobal, uzun yıllardır hayatını paylaştığı köpeği Bro'nun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Patili dostuna sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla veda eden ünlü isme takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

Giriş Tarihi: 14.09.2026 07:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 07:15
Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, takipçileriyle kendisini oldukça üzen bir haberi paylaştı.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Kobal, yıllardır birlikte yaşadığı patili can dostunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Köpeği için duygusal bir mesaj yayınlayan Kobal, veda paylaşımında ''Canım Brom seni çok özleyeceğiz. İyi ki bizimleydin. Tüm koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum'' ifadelerini kullandı.

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Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Bu haber sonrası ünlü oyuncuya takipçilerinden çok sayıda mesajı geldi.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

BENZER BİR KAYIBI DA ÜNLÜ SOSYETİK YAŞAMIŞTI...

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü fenomen Dila Tarkan Doğruer, 15 yıldır yanından bir an olsun ayırmadığı köpeği Peanut'in vefatıyla sarsılmıştı.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Gece yarısı acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dila Tarkan, kaybettiği can dostuna duygusal bir paylaşımla veda etmişti. Doğumuna kısa bir süre kala gelen acı kayıpla yasa boğulan ünlü isim, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirmişti.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

"SEN ÇOK ÇOK ÖZEL BİR RUHSUN!"

Dila Tarkan, 15 yıllık dostunun ardından hissettiklerini şu sözlerle paylaşmıştı:

"Nereden başlasam bilmiyorum. 6 Ağustos 2026 Gece 2.50 Peanut'im melek oldu. 15 yıldır her anımızı birlikte geçirdik. neredeyse hayatımın yarısını seninle geçirmişim. sen benim ilk göz ağrım, ilk bebeğim, ilk anneliğim, ilk bir sürü şeyimsin. Sen benim hayatımda verdiğim en doğru kararlardan birisin. Sana sahip olduğum, annen olduğum, hayat arkadaşın olduğum için o kadar şanslıyım ki. Sen çok çok özel bir ruhsun! Bu dünyada o kadar çok insan ve hayvanın hayatına dokundun ki, seni kiminle konuşsam senin ne kadar özel olduğunu söylüyor.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

"SENSİZLİK GERÇEKTEN ÇOK ZOR OLACAK"

Ben seninle ilk anneliği tattım, fedakarlığı öğrendim. Bana bu güne kadar öğrettiğin her şey için minnettarım ve çok teşekkür ederim. Seninle beraber bir hayat paylaşmak bu dünyadaki en güzel deneyimlerimden biriydi. Senin o güzel yüzünü, yumuşacık tüylerini, çarpık ve tatlı dişlerini, derin ve manalı bakışlarını, "woff" diyen tatlı ve nazik sesini, topla oynarken tavşan gibi sıçrayışlarını çok ama çok özleyeceğim. Sensizlik gerçekten çok zor olacak, hep gözlerim, kulaklarım seni arayacak, arıyor bile. Sen benim başıma gelen en güzel şeylerden birisin. Sen benim kalbimsin. Ömrüm boyunca seni yanımda taşıyacağım. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki oğlumsun"

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

CAN DOSTUNA VEDA EDEN DİĞER İSİM PERİHAN SAVAŞ OLMUŞTU

Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Perihan Savaş, uzun yıllardır hayatını paylaştığı en yakın dostunu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamıştı.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Kendisine yıllardır can yoldaşlığı yapan sadık sırdaşının vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir paylaşımla duyurmuştu.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Tam 19 yıldır yanında olan kedisinin gidişiyle büyük bir boşluğa düşen usta isim, duygularını kelimelere dökmekte güçlük çekmişti.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Prihan Savaş, kedisine veda ederken paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Canım Mırnav 19 yıl bana arkadaşlık yaptın şimdi melek oldun seni hiç unutmayacağım"

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Yıllardır yanından bir an olsun ayrılmayan can yoldaşının yokluğuyla sarsılan Perihan Savaş'ın bu içten vedası, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Benzer bir acıyı da Türk müziğinin efsane isimlerinden biri yaşamıştı.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Patili dostlarına olan sevgisiyle bilinen ve 70'li yıllara damga vuran Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi vermişti.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Kedisini kaybettiğini duyuran usta sanatçı, "Güle güle güzel oğlum" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaşmıştı.

Sayın kedisi Pati ile olan videosunu paylaşarak, "10 yıl çocuğum gibiydin. Beraber uyuduk, gezdik, oynadık. Neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra... Baş edemediğimiz o berbat hastalık: fip… Ah Patim. Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle güzel oğlum." notunu düşmüştü.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Emel Sayın'ın bu paylaşımından sonra birçok takipçisinden 'başın sağolsun' yorumu almıştı.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

EMEL SAYIN KİMDİR?

Emel Sayın, 1926 yılında Türkiye'ye göç eden bir muhacir ailenin dört kız çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya geldi.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Sayın, babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde Tekel baş memuru olarak görev yaptığı Şarkışla, Sivas'ta 1945 yılının 20 Kasım'ında hayata gözlerini açtı.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

79 yaşındaki Emel Sayın, mel Sayın, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı ve bu yolculuk, Arif Sami Toker'den aldığı müzik dersleriyle şekillendi.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Toker'in yetiştirdiği en ünlü sanatçılardan biri olarak kabul edilen Sayın, Münir Nurettin Selçuk'un da öğrencileri arasındaydı. Uzun bir süre boyunca, müzik eğitimine devam etti ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Fransız şan hocası Alis Rosenthal'dan dersler aldı.

Sinem Kobal’ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum

Aynı dönemde, solfej dersleri için Muhittin Sadak'tan da destek aldı. Bu süreçte, Hürriyet Haber Ajansı'nın düzenlediği bir yarışmada seslendirdiği klasik bir eserle 'Ses Kraliçesi' unvanını kazandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör