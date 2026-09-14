Sinem Kobal'ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: "Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum"

"SENSİZLİK GERÇEKTEN ÇOK ZOR OLACAK"

Ben seninle ilk anneliği tattım, fedakarlığı öğrendim. Bana bu güne kadar öğrettiğin her şey için minnettarım ve çok teşekkür ederim. Seninle beraber bir hayat paylaşmak bu dünyadaki en güzel deneyimlerimden biriydi. Senin o güzel yüzünü, yumuşacık tüylerini, çarpık ve tatlı dişlerini, derin ve manalı bakışlarını, "woff" diyen tatlı ve nazik sesini, topla oynarken tavşan gibi sıçrayışlarını çok ama çok özleyeceğim. Sensizlik gerçekten çok zor olacak, hep gözlerim, kulaklarım seni arayacak, arıyor bile. Sen benim başıma gelen en güzel şeylerden birisin. Sen benim kalbimsin. Ömrüm boyunca seni yanımda taşıyacağım. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki oğlumsun"