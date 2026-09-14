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Sinem Kobal'ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: 'Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum'
Sinem Kobal'ın acı günü! Patili dostu hayatını kaybetti: "Koşulsuz sevgin için teşekkürler oğlum"
Oyuncu Sinem Kobal, uzun yıllardır hayatını paylaştığı köpeği Bro'nun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Patili dostuna sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla veda eden ünlü isme takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.
Giriş Tarihi: 14.09.2026 07:13
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 07:15