Sinem Kobal'ın rol arkadaşı, Selena’nın Selin’i sırra kadem basmıştı...Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı!
Bir döneme damgasını vuran ATV'nin sevilen dizisi "Selena", aradan yıllar geçmesine rağmen hala hatırlanıyor. Dizide "Selin" karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Demirci, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Oyuncunun yıllar sonraki hali ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 15:15