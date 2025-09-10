Trend Galeri Trend Magazin Sinem Kobal'ın rol arkadaşı, Selena’nın Selin’i sırra kadem basmıştı...Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı!

Sinem Kobal'ın rol arkadaşı, Selena’nın Selin’i sırra kadem basmıştı...Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir döneme damgasını vuran ATV'nin sevilen dizisi "Selena", aradan yıllar geçmesine rağmen hala hatırlanıyor. Dizide "Selin" karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Demirci, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Oyuncunun yıllar sonraki hali ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 15:15
Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Cansu Demirci yıllardır yurt dışında gözden uzak bir hayat yaşıyordu.

Yurt dışında eğitimini tamamlayan Selena'nın Selin'i yılar sonra Türkiye'ye döndü.

Şimdilerde 32 yaşında olan Cansu Demirci'nin son hali dikkat çekti.

Ünlü isim, duru güzelliğiyle hayran bıraktı.

Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci'nin evlendiği ortaya çıktı.

Demirci'ye sosyal medya kullanıcılarından: 'Hiç değişmemiş', 'Hala aynı güzellikte', 'Sonunda yıllar sonra görüntülendi', 'Hep son halini merak etmiştim' şeklinde yorumlar geldi.

Cansu Demirci kimdir?

Cansu Demirci, 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun olmuştur ve bale eğitimi ile uğraşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Cansu Demirci, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi lisansüstü eğitim almıştır.

Oyunculuğa Sihirli Annem'de konuk oyuncu olarak başlamış; Selena'daki Selin Aykar rolü ile tanınmıştır.

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Jennifer Boyner'in bu denli değişimini kimse beklemiyordu.

Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız...

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner yıllar içerisindeki değişimi ile ağızları açık bıraktı.

Jennifer Boyner'in son halini görenler 'yok artık' diyor.

İşte Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in son hali...

Sihirli Annem'in melez yıldızı Jennifer Boyner, değişimiyle ağızları açık bıraktı | Video

İşte Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in son hali...

İşte Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in son hali...

İşte Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in son hali...

Geçmiş yıllarda büyük bir ilgi ile takip edilen 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu Jennifer Boyner cesur pozları ile ilgi odağı oldu.

Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner sıklıkla değiştirdiği imajı ile sosyal medyada boy gösteriyor.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner, oyunculuktan daha çok sosyal medya içerikleriyle göz önünde olmayı tercih ediyor.

Jennifer Boyner, iddialı pozlarıyla adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Sihirli Annem'den rol arkadaşları olan Gizem Güvem ve Zeynep Özkaya sık sık biraraya gelen Jennifer Boyner yakın dostlarıyla paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Yakın arkadaş olan ve bağlarını hiç koparmayan çocuk yıldızların yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor.

Çok küçük yaşta üne kavuşan Jennifer Boyner şu sıralar televizyondan uzak ama beğeni ile takip edilen YouTube videoları çekiyor.