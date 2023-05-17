Sihirli Annem'in melez yıldızı Jennifer Boyner, değişimiyle ağızları açık bıraktı | Video
Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Jennifer Boyner'in bu denli değişimini kimse beklemiyordu. Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız.
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