Trend Galeri Trend Magazin Sinirden küplere bindi: Kameralara ateş püskürdü! Bülent Ersoy'un olaylı gecesi: "Çekil be"

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla Türk müziğinin güçlü isimleri arasında yer alan Bülent Ersoy, yalnızca sahne performanslarıyla değil, zaman zaman yaptığı çarpıcı açıklamalar ve ani çıkışlarıyla da gündemden düşmüyor. Yıllardır Diva lakabıyla anılan ünlü sanatçı, bu kez sabrının taştığı anlarla adından söz ettirdi. Ersoy'un bir kameramana dediği "Çekil be!" sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:01
'Sefam Olsun' 'Ablan Kurban Olsun Sana' 'Hani Bizim Sevdamız' şarkılarıyla müzik sektörünü yıkıp geçen assolist Bülent Ersoy, açıklamarıyla sık sık magazin dünyasında yer alıyor.

Ünlü sanatçı son olarak sinirlerine hakim olmadığı anlarla adından söz ettirdi.

2 Sayfa'nın görüntülediği Bülent Ersoy, katıldığı bir etkinlik çıkışında sergilediği sert tavırla sosyal medyanın gündemine oturdu. Diva lakabıyla tanınan ünlü sanatçı, mekandan ayrılmak üzere aracından indiği sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepkisini yüksek sesle dile getirdi.

Muhabirlerin yakın çekim yapmasından rahatsız olan Ersoy'un bir anda sinirlendiği anlar kameralara yansıdı. Ünlü sanatçı, kendisine yaklaşan basın mensuplarına "Çekil be! Burnumun dibine giriyorsun!" diyerek bağırdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken, Diva'nın sert çıkışı magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

SAHNEDE DE ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ!

Ani çıkışıyla gündeme gelen Bülent Ersoy, geçtiğimiz aylarda da benzer bir olayla gündeme gelmişti.

Bülent Ersoy Kayseri konserinde ortalığı birbirine kattı | Video

Şarkı söylediği sırada nedeni bilinmeyen bir şekilde sinirlenen Ersoy, önce mikrofonu daha sonra ise masa bulunan bardakları yere fırlatmıştı.

O anlar dinleyicilerin kameralarına anbean yansırken, usta sanatçının neden sinirlendiği merak konusu olmuştu.

MAL VARLIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Polemikli olaylarıyla dikkat çeken Ersoy, servetiyle de magazin dünyasında yer almıştı. Mal varlığının çokluğu ile bilinen Ersoy, geçtiğimiz aylarda servetini kime bırakacağı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Bülent Ersoy, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun?

Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" ifadeleriyle izleyicilerini kahkahaya boğmuştu.

Diva'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada dikkat çekmişti.

Peki, sürekli gündeme gelen Bülent Ersoy'un servetinde neler var?

MAL VARLIĞINDA YOK YOK...

İşte Bülent Ersoy'un yürek hoplatan serveti...

- İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa

- Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa

- İstanbul Fenerbahçe'de sauna

- Antalya Fethiye'de benzinlik

- 30 metrelik lüks yat

- Kiraya verdiği vinç ve dozerler

İşte diğer isimlerin dudak ısırtacak serveti...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son zamanlarda kızıyla ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.

Magazin manşetlerinde her an yer edinen Tatlıses, bu sefer farklı bir konuyla dikkat çekti. Mal varlığıyla gündeme gelen Tatlıses, servetiyle dudak uçuklatıyor.

İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi , atölye ve mağazası bulunuyor.

Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında. İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.

İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor.

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

'Ah Geceler' 'Tabi Tabi' 'Karagözlüm' 'Ölesim Var' 'Evleneceksen Gel' şarkılarıyla müzik sektöründe adını duyuran Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le evlenerek magazin manşetlerini süslemişti.

Uzun bir süre özel hayatıyla dikkatleri çeken Sayan, şimdi ise farklı bir konuyla gündeme geldi.

Yıllardır yaptığı işle çok konuşulan Seda Sayan'ın gayrimenkul yatırımları yalnızca İstanbul'la sınırlı değil; Londra ve Miami'de de mülkleri bulunuyor.

Sadece İstanbul'da ise tam 30 daire ve dükkânın sahibi olduğu konuşuluyor.

Akşam'da yer alan habere göre, tatilin vazgeçilmez adreslerinden Bodrum'da tam 3 villası bulunan Seda Sayan, yatırımlarını yalnızca Türkiye'yle sınırlı tutmadı.

Londra ve Miami'de de lüks konutlara sahip olan sanatçının, yalnızca kira gelirinden ayda 500 bin TL kazandığı iddia edildi.