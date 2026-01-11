Sinirden küplere bindi: Kameralara ateş püskürdü! Bülent Ersoy'un olaylı gecesi: "Çekil be"
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla Türk müziğinin güçlü isimleri arasında yer alan Bülent Ersoy, yalnızca sahne performanslarıyla değil, zaman zaman yaptığı çarpıcı açıklamalar ve ani çıkışlarıyla da gündemden düşmüyor. Yıllardır Diva lakabıyla anılan ünlü sanatçı, bu kez sabrının taştığı anlarla adından söz ettirdi. Ersoy'un bir kameramana dediği "Çekil be!" sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:01