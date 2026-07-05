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Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay'ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

FIBA U17 Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan'a 76-71 yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden milli takımda Ömer Kutluay büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşmayı salonda takip eden efsane basketbolcu İbrahim Kutluay, maç sonunda soluğu oğlunun yanında alarak destek oldu.

Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 13:07
Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

İbrahim Kutluay ve Demet Şener 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay, FIBA U17 Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı tribünde kızları İrem'le birlikte desteklemişti.

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Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı nefes kesmişti.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, güçlü rakibi Fransa karşısında son dakikalarda ortaya koyduğu etkileyici performansla parkeden 94-87 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Karşılaşmanın yıldızlarından Ömer Kutluay, kritik anlarda üstlendiği sorumlulukla galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. Genç basketbolcuyu tribünden annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutluay ve kız kardeşi İrem yalnız bırakmamıştı.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan İbrahim Kutluay'ın oğlunun başarısıyla gurur duyduğu anlar kameralara yansımıştı.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Eski milli basketbolcunun coşkulu kutlaması sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Ancak Fransa karşısındaki tarihi zaferle tüm Türkiye'yi ve ailesini gurura boğan genç yıldız, yarı finaldeki zorlu Sırbistan mücadelesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Millilerin şampiyonluk yolunda Sırbistan'a elenmesiyle sonuçlanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Ömer Kutluay büyük bir üzüntüyle sarsıldı.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Turnuva boyunca sergilediği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken genç basketbolcuyu, bu zor anında yine en büyük destekçisi olan babası karşıladı.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay'ı yıktı: İbrahim Kutluay'dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Karşılaşma sonrası oğlunun yanına koşan efsane basketbolcu İbrahim Kutluay, mağlubiyetin üzüntüsünü derinden yaşayan Ömer'i sarılarak ve başını ellerinin arasına alarak teselli etti.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Baba ve oğul arasında yaşanan o duygusal ve anlamlı anlar kameralara böyle yansıdı.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Öte yandan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay’ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.