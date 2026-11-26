Bu sayıya yurt dışından yolcuların beraberinde getirdikleri ile sosyal medya ve güzellik merkezlerinde pazarlananlar dâhil değil.

250 bin aktif kullanıcı sayısı şu an küçük gibi gözükebilir ama Türkiye'de GLP-1 sınıfı ilaçlara olan talep son beş yılda yaklaşık altı kat arttı.

Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde kutu bazlı büyüme hızında ilk sıralarda yer alıyor.

Yani yakın gelecekte ülkemizdeki market, restoran, diyet, estetik vb. birçok sektör zayıflama iğnelerinden etkilenecek.