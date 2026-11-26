Şişmanlık bitiyor dünya değişiyor! "Daha az yemek tüketim ekonomisini tersine çeviriyor"
Zayıflama iğneleri, yalnızca insanların kilo verme alışkanlıklarını değil, küresel tüketim ekonomisinin dengelerini de değiştirmeye başladı. İştahı azaltarak daha az yemek tüketilmesini sağlayan yeni nesil ilaçların hızla yaygınlaşması, gıdadan giyime, restoranlardan kozmetiğe, spor sektöründen takviye ürünlerine kadar pek çok alanda yeni bir ekonomik dönüşümü beraberinde getiriyor. Mevlüt Tezel kaleme aldı...
Giriş Tarihi: 26.11.2026 06:28