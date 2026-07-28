Siyonist lideri yerin dibine soktu! Dünyaca ünlü aktörden tokat gibi sözler: “Netanyahu sen manyak bir katilsin”

Martta UCM tarafından görevlendirilen üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, BM soruşturmasının Han hakkında "görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği" sonucuna varmıştı. Bağımsız heyetin raporuna rağmen UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu 8 Haziran'da yaptığı toplantıda, Han'ın görevini "ağır şekilde suistimal" ettiği yönündeki kararın ardından Başsavcı'yı geçici olarak görevden almış ve Han hakkındaki nihai kararı, mahkemeyi kuran 125 taraf devletten oluşan Meclisin 24 Temmuz'daki özel oturumunda yapılacak oylamaya bırakmıştı.