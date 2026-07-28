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Siyonist lideri yerin dibine soktu! Dünyaca ünlü aktörden tokat gibi sözler: “Netanyahu sen manyak bir katilsin”
Siyonist lideri yerin dibine soktu! Dünyaca ünlü aktörden tokat gibi sözler: “Netanyahu sen manyak bir katilsin”
ABD'li dünyaca ünlü aktör Mark Ruffalo, Gazze'de binlerce masumun kanına giren ve UCM kararlarına sevinen Siyonist lider Binyamin Netanyahu'ya sert çıktı. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarının üzerinin örtülemeyeceğini vurgulayan Ruffalo, Siyonist zihniyete tokat gibi yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 12:57