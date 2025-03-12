Trend Galeri Trend Magazin 'Sizi karıştırınca bana bir utanma geldi' Enis Arıkan ve Ajda Pekan'ın kardeşi Semiramis'in ilginç tanışma hikayesi kahkahaya boğdu!

'Sizi karıştırınca bana bir utanma geldi' Enis Arıkan ve Ajda Pekan'ın kardeşi Semiramis'in ilginç tanışma hikayesi kahkahaya boğdu!

Televizyon ekranlarının sevilen ve eğlenceli isimlerinden biri olan oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz gün ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan ile keyifli bir sohbet için bir araya geldi. İkilinin tanışma hikayesi dinleyenleri kahkahaya boğarken Enis Arıkan'ın güzellik açıklaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 16:26
’Sizi karıştırınca bana bir utanma geldi’ Enis Arıkan ve Ajda Pekan’ın kardeşi Semiramis’in ilginç tanışma hikayesi kahkahaya boğdu!

Ajda Pekkan'ın kendinden 2 yaş küçük olan kardeşi Semiramis Pekkan, keyifli bir sohbet için oyuncu Enis Arıkan'ı ağırladı.

’Sizi karıştırınca bana bir utanma geldi’ Enis Arıkan ve Ajda Pekan’ın kardeşi Semiramis’in ilginç tanışma hikayesi kahkahaya boğdu!

İkili keyifli halleriyle dikkat çekerken, Enis Arıkan Semiramis Pekkan'la nasıl tanıştığını anlattı.

’Sizi karıştırınca bana bir utanma geldi’ Enis Arıkan ve Ajda Pekan’ın kardeşi Semiramis’in ilginç tanışma hikayesi kahkahaya boğdu!

Arıkan, "Ben yıllardır Ajda Pekkan'ın beni çok sevdiğini duyuyordum. Ben de ona çok hayranım. Bir gün bir yerlerde onunla tanışmayı hayal ettim. Sonra Harbiye'de bir konserde denk geldiğimizi düşündüm.

’Sizi karıştırınca bana bir utanma geldi’ Enis Arıkan ve Ajda Pekan’ın kardeşi Semiramis’in ilginç tanışma hikayesi kahkahaya boğdu!

"ÇOK UTANDIM, NASIL KARIŞTIRABİLİRİM DİYE KENDİME KIZDIM"

Uzun süre beni fark etmesi için etrafında gezindim yanına gitmeye utandım. Sonra dayanamayarak yanına gidip 'Ben Enis' dedim. O da 'Ben de Semiramis' dedi. Çok utandım, nasıl karıştırabilirim diye kendime kızdım" ifadelerini kullandı.

’Sizi karıştırınca bana bir utanma geldi’ Enis Arıkan ve Ajda Pekan’ın kardeşi Semiramis’in ilginç tanışma hikayesi kahkahaya boğdu!

Semiramis Pekkan, Enis Arıkan'ın açıklamaları sonrasında "Olur öyle, bizi ilk kocam da karıştırdı" sözleriyle teselli etti.