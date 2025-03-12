’Sizi karıştırınca bana bir utanma geldi’ Enis Arıkan ve Ajda Pekan’ın kardeşi Semiramis’in ilginç tanışma hikayesi kahkahaya boğdu!

"ÇOK UTANDIM, NASIL KARIŞTIRABİLİRİM DİYE KENDİME KIZDIM"

Uzun süre beni fark etmesi için etrafında gezindim yanına gitmeye utandım. Sonra dayanamayarak yanına gidip 'Ben Enis' dedim. O da 'Ben de Semiramis' dedi. Çok utandım, nasıl karıştırabilirim diye kendime kızdım" ifadelerini kullandı.