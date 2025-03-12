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'Sizi karıştırınca bana bir utanma geldi' Enis Arıkan ve Ajda Pekan'ın kardeşi Semiramis'in ilginç tanışma hikayesi kahkahaya boğdu!
'Sizi karıştırınca bana bir utanma geldi' Enis Arıkan ve Ajda Pekan'ın kardeşi Semiramis'in ilginç tanışma hikayesi kahkahaya boğdu!
Televizyon ekranlarının sevilen ve eğlenceli isimlerinden biri olan oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz gün ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan ile keyifli bir sohbet için bir araya geldi. İkilinin tanışma hikayesi dinleyenleri kahkahaya boğarken Enis Arıkan'ın güzellik açıklaması dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 16:26