Trend Galeri Trend Magazin Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü'nün kızı Tuğyan'a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...

Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü'nün kızı Tuğyan'a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, hemşire olarak çalıştığı hastanede yaptığı uygulamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu görüntülere GÜNAYDIN ulaştı. Görüntülerde Gülter'in, temizlik görevlilerine canlı hasta üzerinde kalp masajı eğitimi verdiği dikkat çekiyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken İl Sağlık Müdürlüğü de idari inceleme yürütüyor.

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Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:44 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:49
Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü’nün kızı Tuğyan’a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...

Annesi şarkıcı Güllü'nün ölümü nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bu kez de geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanedeki uygulamalar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu o görüntülere GÜNAYDIN ulaştı.

Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü’nün kızı Tuğyan’a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...

CANLI HASTAYA KALP MASAJI

Görüntülerde Gülter'in yoğun bakım ünitesinde, yaşam mücadelesi veren bir kadın hastaya kalp masajı yaptığı görülüyor. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu kayıtlardaki müdahalenin, herhangi bir tıbbi gereklilik bulunmadan yapıldığı iddia edildi.

Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü’nün kızı Tuğyan’a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...

Gülter'in bu müdahaleyi, hastanedeki temizlik görevlilerine kalp masajı yapmayı öğretmek amacıyla gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü’nün kızı Tuğyan’a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...

Öte yandan Eminoğlu suç duyurusunda, Gülter'in gecenin saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla bazı hastalara uyumaları için iğne yaptığını iddia etti. Bu iddiaların doğruluğu yürütülecek incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü’nün kızı Tuğyan’a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...

Dosyanın en dikkat çekici başlıklarından biri de yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiası oldu.

Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü’nün kızı Tuğyan’a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...

İddiaların aydınlatılması için hastaların sağlık kayıtları, ölüm saatlerine ilişkin belgeler ve mevcut görüntüler karşılaştırılacak. Gülter'in hastanede görev yaptığı döneme ait olduğu belirtilen kayıtlarda bir mesai arkadaşıyla halay çektiği görüntülerin de bulunduğu öne sürüldü.

Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü’nün kızı Tuğyan’a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...

Kervan Eminoğlu'nun başvurusunun ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken İl Sağlık Müdürlüğü de idari inceleme sürecini devreye aldı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör