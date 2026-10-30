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Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü'nün kızı Tuğyan'a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...
Skandalları bitmek bilmiyor! Güllü'nün kızı Tuğyan'a iki yönlü soruşturma: Yoğun bakımda akılalmaz görüntüler...
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, hemşire olarak çalıştığı hastanede yaptığı uygulamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu görüntülere GÜNAYDIN ulaştı. Görüntülerde Gülter'in, temizlik görevlilerine canlı hasta üzerinde kalp masajı eğitimi verdiği dikkat çekiyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken İl Sağlık Müdürlüğü de idari inceleme yürütüyor.
Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:44
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:49