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Şöhreti ve setleri geride bıraktı! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in yeni hayatı şaşırttı
Şöhreti ve setleri geride bıraktı! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in yeni hayatı şaşırttı
Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi ünlü isimleri bir araya getiren Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karel, oyunculuk kariyerini geride bırakarak Amerika'da yeni bir hayat kurdu.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 07:54
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 07:55