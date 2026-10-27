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Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik'in hayatlara dokunan hamlesi
Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik'in hayatlara dokunan hamlesi
Şöhretin zirvesindeyken her şeyi elinin tersiyle iten Gamze Özçelik, Mısır'da öyle bir hamle yaptı ki duyanların boğazı düğümlendi! Herkesin sessiz kaldığı bir dönemde Gazzeli 23 hastanın tüm tedavi masraflarını üstlenen ünlü ismin bu gizli kahramanlığı, gösteriş meraklısı ünlülere tokat gibi bir insanlık dersi verdi.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 06:32