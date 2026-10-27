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Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik'in hayatlara dokunan hamlesi

Şöhretin zirvesindeyken her şeyi elinin tersiyle iten Gamze Özçelik, Mısır'da öyle bir hamle yaptı ki duyanların boğazı düğümlendi! Herkesin sessiz kaldığı bir dönemde Gazzeli 23 hastanın tüm tedavi masraflarını üstlenen ünlü ismin bu gizli kahramanlığı, gösteriş meraklısı ünlülere tokat gibi bir insanlık dersi verdi.

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ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 06:32
Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik’in hayatlara dokunan hamlesi

Şöhret, insanın eline verilmiş büyük bir imkân olabilir. Ancak o imkânı ne için kullandığınız, sizi gerçekten değerli kılar. Gamze Özçelik, kendini yardım çalışmalarına adadı.

Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik’in hayatlara dokunan hamlesi

Sahip olduğu imkânları ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için kullanıyor. Özçelik, Mısır'da, Gazze'den tedavi amacıyla getirilen 23 kişinin ameliyat ve tedavi masraflarını karşıladı.

Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik’in hayatlara dokunan hamlesi

Tedavileri süren hastaları ve ailelerini ziyaret ederek acılarına ortak oldu. Dile kolay... 23 insanın yeniden sağlığına kavuşması için el uzatmak. Hem de pek çok insan sessiz kalırken...

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Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik’in hayatlara dokunan hamlesi

Üstelik bu yalnızca maddi bir destek değil. Çünkü bazı yaralar ilaçla, bazıları ise bir insanın yanında olduğunu hissetmesiyle iyileşir. "Yalnız değilsiniz" diyebilmek de en az tedavi kadar kıymetlidir.

Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik’in hayatlara dokunan hamlesi

Bugün bazıları birkaç gün daha gündemde kalabilmek için çabalarken, bazıları sessizce hayatlara dokunuyor.

Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik’in hayatlara dokunan hamlesi

Kameralardan ve gösterişten uzak yapılan bu iyilikler belki daha az konuşuluyor ama çok daha büyük anlam taşıyor.

Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik’in hayatlara dokunan hamlesi

Gamze Özçelik'in yaptığı da tam olarak bu... Yıllardır farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak şöhretini alkış toplamak için değil, umut olmak için kullanıyor.

Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik’in hayatlara dokunan hamlesi

Çünkü tanınmak tek başına bir meziyet değil.

Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik’in hayatlara dokunan hamlesi

Asıl mesele, sahip olduğunuz imkânları başkalarının hayatına fayda sağlayacak şekilde kullanabilmek.

Şöhretin en güzel hali! Şov dünyasını elinin tersiyle itmişti: Gamze Özçelik’in hayatlara dokunan hamlesi

Bazıları görünür olmak için iyilik yapar; bazıları ise yaptığı iyiliklerle görünür olur.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör