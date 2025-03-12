Trend Galeri Trend Magazin Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı...Çarkıfelek'in efsane hostesi Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor?

Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı...Çarkıfelek'in efsane hostesi Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor?

Çarkıfelek yarışmasının unutulmaz hosteslerinden biri olan Tarık Tarcan, karizması ve yakışıklılığıyla da 90'lı yıllara adeta damga vurmuştu. Şöhretin zirvesinde sırra kadem basan 67 yaşındaki Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor?