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Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı...Çarkıfelek'in efsane hostesi Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor?

Çarkıfelek yarışmasının unutulmaz hosteslerinden biri olan Tarık Tarcan, karizması ve yakışıklılığıyla da 90'lı yıllara adeta damga vurmuştu. Şöhretin zirvesinde sırra kadem basan 67 yaşındaki Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:32 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:52
Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı...Çarkıfelek’in efsane hostesi Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor?

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı. Ardına bile bakmadan İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı...Çarkıfelek’in efsane hostesi Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor?

Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biriydi Tarık Tarcan.

Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı...Çarkıfelek’in efsane hostesi Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor?

Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı.

Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı...Çarkıfelek’in efsane hostesi Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor?

Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor?

Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı...Çarkıfelek’in efsane hostesi Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor?

Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 67 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.