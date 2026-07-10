Şöhretin zirvesinde Yeşilçam’ı bırakmıştı! Yakışıklı prens Sertan Acar bakın nerede ortaya çıktı

1970'lerin büyülü Yeşilçam dünyasında fırtınalar estiren ve yakışıklılığıyla izleyicileri ekrana kilitleyen Sertan Acar, kariyerinin zirvesindeyken şöhretin ışıltılı dünyasına aniden sırtını dönmüştü. Herkesin peşinden koştuğu bir dönemde sinemayı bırakıp adeta sırra kadem basan ünlü jönün bu ani vedası, yıllarca büyük bir merak konusu olmuştu. Uzun süren sessizliğinin ardından bambaşka bir yaşam kurarak yeniden ortaya çıkan Acar'ın şimdiki hali ve seçtiği yeni hayat yolu görenleri hayrete düşürüyor.