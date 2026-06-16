Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Bir döneme damga vuran türküleri ve doğal güzelliğiyle hafızalarda yer edinen Seher Dilovan, bugünlerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. İsviçre'nin eşsiz doğasıyla çevrili sakin hayatını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, huzur dolu yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Şehir hayatının yoğun temposunu geride bırakan Dilovan'ın doğayla iç içe geçen günleri, takipçilerinden büyük ilgi görüyor. Paylaştığı karelerle hem nostalji yaşatan hem de yeni hayatına dair ipuçları veren sanatçı, hayranlarından beğeni toplamaya devam ediyor.