Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

İşte sizler için derlediğimiz İstanbul'dan taşınan diğer ünlü isimler!

TOLGA ABİ

90'lı yıllara damga vuran Hugo ile hafızalarımıza kazınan, herkesin "Tolga Abi" diye seslendiği efsane isim Tolga Gariboğlunu hatırlayan var mı? Peki bir dönemin çocuk kahramanı olan Hugo'nun sunucusu Tolga Gariboğlu bugünlerde nerede, neler yapıyor?