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Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre'deki yeni yaşamına bakın!

Bir döneme damga vuran türküleri ve doğal güzelliğiyle hafızalarda yer edinen Seher Dilovan, bugünlerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. İsviçre'nin eşsiz doğasıyla çevrili sakin hayatını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, huzur dolu yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Şehir hayatının yoğun temposunu geride bırakan Dilovan'ın doğayla iç içe geçen günleri, takipçilerinden büyük ilgi görüyor. Paylaştığı karelerle hem nostalji yaşatan hem de yeni hayatına dair ipuçları veren sanatçı, hayranlarından beğeni toplamaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 15:28
Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE TAŞINDI

Uzun yıllardır sahnelerden uzak bir yaşam süren 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesiyle birlikte İsviçre'nin Cenevre kentinde huzurlu bir hayat sürdürüyor. Müzik kariyerini geri planda bırakan sanatçı, bayrağı müziğe ilgi duyan oğlu Alan Dere'ye devretti. Doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Dilovan'ın yeşilliklerle çevrili evi ve sakin köy yaşantısı, görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık bu huzurlu atmosferden kesitler sunan sanatçı, yeni yaşam tarzıyla beğeni topluyor.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

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Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

FETTAH CAN BODRUM'A TAŞINDI

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını ifade eden şarkıcı Fettah Can, "Hayat Bodrum'da daha yavaş akıyor. Daha istediğimiz gibi. Ailece Bodrum'da çok mutluyuz" dedi.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Tarımla ilgilenmediklerini belirten Can, "Tarımla alakalı bir şey yapmıyoruz ama müzik çalışmaları yapıyoruz. Çocukları sabah okula gönderiyoruz, bize çok geniş zaman kalıyor. Biz de proje üretiyoruz" diye konuştu.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

İSTANBUL'UN GÜRÜLTÜSÜNDEN KAÇAN DİĞER İSİM ATİLLA SARAL...

İstanbul'un kaosunu terk eden efsane jön şimdi nerede ve nasıl bir hayat sürüyor? İşte Atilla Saral'ın ilham veren o kaçış öyküsü...

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

ŞEHİR HAYATINDAN DOĞANIN KALBİNE

İstanbul'un yorucu temposundan, bitmek bilmeyen set saatlerinden ve gösterişli magazin dünyasından tamamen uzaklaşmak isteyen Saral, radikal bir kararla tası tarağı topladı.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

İstanbul'daki hayatından kaçan ünlü oyuncu, önce mütevazı bir konteyner ile bambaşka bir hayata adım attı.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Bir süre özgürlüğün tadını buradaki evinde çıkardıktan sonra ise aradığı kalıcı huzuru oksijen deposu Çanakkale'de buldu.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

KAZ DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE KENDİ CENNETİNİ KURDU

Assos ile Kaz Dağları'nın buluştuğu o eşsiz coğrafyaya yerleşen 1963 doğumlu Saral, artık gösterişten tamamen uzak, doğanın tam kalbinde yaşıyor.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Kendi elleriyle kurduğu evinde, kameralardan uzak sade bir düzen kurdu. Üstelik bu sadece şeklen bir köy hayatı da değil; tam anlamıyla bir doğa mesaisi!

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Set ışıklarının yerini sabah güneşine, ezberlenen senaryoların yerini ise toprak kokusuna bıraktığı bu yeni hayatında Atilla Saral; bağ bahçe işleriyle de kendisi uğraşıyor.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Kırmızı halılardan traktör tepesine uzanan bu organik ve huzurlu inziva hayatı, görenlere "gerçek zenginlik aslında buymuş" dedirtiyor.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

ŞEHİR HAYATINI BIRAKAN BİR DİĞER İSİM İSE NURGÜL YEŞİLÇAY OLDU!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay, şehir hayatına ara vererek daha sakin bir yaşamı tercih eden isimler arasına katıldı.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan oyuncu, radikal bir kararla İzmir'e taşınarak doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir proje için İstanbul'a gelen Yeşilçay köy hayatı hakkında konuştu.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Doğanın kendisine iyi geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada." dedi.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

İşte sizler için derlediğimiz İstanbul'dan taşınan diğer ünlü isimler!

TOLGA ABİ

90'lı yıllara damga vuran Hugo ile hafızalarımıza kazınan, herkesin "Tolga Abi" diye seslendiği efsane isim Tolga Gariboğlunu hatırlayan var mı? Peki bir dönemin çocuk kahramanı olan Hugo'nun sunucusu Tolga Gariboğlu bugünlerde nerede, neler yapıyor?

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Hugo'nun unutulmaz Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar adeta onun için durmuş gibi; değişmeyen görüntüsü "Yok artık!" dedirtti.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Yaşamını New York'ta sürdüren ve sunduğu Hugo programı ile 90'lı yılların çocuklarının sevgilisi haline gelen Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu'nun son hali merak ediliyordu.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!
Yaşımını New York'ta sürdüren ve şimdilerde 59 yaşında olan Tolga Gariboğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Şöhretten köy hayatına uzanan yolculuk! Seher Dilovan’ın Cenevre’deki yeni yaşamına bakın!

Tolga Gariboğlu, son olarak İstanbul Etiler'de objektiflere takılmıştı.