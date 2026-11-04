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Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, eski nişanlısı Didem Belen'in aldatılma ve tehdit açıklamalarının ardından ilk kez görüntülendi. Ünlü şefin, eski nişanlısının ağır ithamları karşısında sessizliğini korurken yaptığı o hareket dikkat çekti.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 11:05
Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, zaman zaman magazin manşetlerini süslüyor.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Eşinden boşandıktan sonra Ayşe Özyılmazel ve Tilbe Uslu ile kısa süreli ilişkiler yaşayan Somer Sivrioğlu'nun Talya Didem Belen ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

"ÖYLESİNE BİR İLİŞKİ DEĞİL"

Yeni aşkını ilan eden ünlü şef yaptığı açıklamada, "Yeni başladı. Çok güzel bir tanışma oldu, yemekte tanışık. Çok güzel gidiyor şimdilik. Öylesine bir ilişki değil." ifadeleri kullanmıştı.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

TATİLDE EVLİLİK TEKLİFİ

'Öylesine bir ilişki değil' diyen ünlü şef, sevgilisi Didem Belen'e Panadöken'de karlar arasında evlilik teklifinde bulunmuştu.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Somer Şef evlilik tarihi için ise "Bir zaman bulabilsek, inşallah en kısa sürede güzel haberlerle geleceğiz." diyen Somer Sivrioğlu, evliliğin yurt dışında mı yoksa yurt içinde mi olacağı sorusuna ise "Hanım bilir." yanıtını vermişti.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

MUTLULUK POZLARI SİLİNDİ

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile Didem Belen hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Somer Sivrioğlu'nun Talya Didem Belen'i takipten çıkardığı, birlikte yer aldıkları fotoğrafları ise kaldırdığı görülmüştü. Bu gelişme, ikilinin yollarını ayırdığı yönünde yorumlara neden olmuştu.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Bir süre önce sevgilisi Talya Didem Belen'e Palandöken'de romantik bir evlilik teklifi yapan Sivrioğlu'nun, geçtiğimiz ay sevgilisiyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları da ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Ancak ünlü şef ve sevgilisi, katıldıkları düğünde el ele görüntülenince tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Ayrılık iddialarının ardından birlikte ortaya çıkan çift, barışmıştı.

Yakın arkadaşları Celal Can Algül ve Yağmur Gedik'in nikah törenlerine sevgilisi Talya Didem Belen ile katılan Somer Sivrioğlu, sevgilisinin kırmızı kıyafetine siyah takımı ile eşlik etmişti.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Daha önce barışan çift, özel hayatlarındaki yeni gelişmeyle herkesi şaşırtmıştı.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile bir süredir aşk yaşadığı bilinen Didem Belen, sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları öne sürülen çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Didem Belen'in aldatıldığını ima eden sözleri dikkat çekmişti.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

"HUYLU HUYUNDAN MAALESEF Kİ VAZGEÇMİYOR"

Didem Belen paylaşımında, "Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor, kim olduğunu benim açıklamama gerek yok, ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a Şükürler olsun." ifadelerini kullanmıştı. Belen, tehdit edildiğini de ifade etmişti.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

ÜNLÜ ŞEFTEN DİKKAT ÇEKEN CEVAP!

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tehdit edildiğini de öne süren Belen'in sözleri gündem yaratırken, Somer Sivrioğlu'ndan da dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

SOMER SİVRİOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ünlü şefin yaptığı paylaşımda yer alan "Yazgında olmayandan…" ifadesi dikkat çekmişti.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

"YAZGINDA OLMAYANDAN NASIL ZERAFETLE VAZGEÇTİĞİN"

Somer Sivrioğlu paylaşımında, "Sonunda üç şey önemli; ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve yazgında olmayandan nasıl zerafetle vazgeçtiğin" notunu eklemişti.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

İHANET VE TEHDİT İDDİALARI SONRASINDA GÖRÜNTÜLENDİ!

Tüm bu olanlardan sonra ünlü şef Etiler'de kameralara yakalandı. Gece gezmesinde görüntülenen Sivrioğlu'nun iddialar karşısındaki tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

SADECE GÜLÜMSEYİP ARABASINA BİNDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Etiler'de bir mekandan çıkarken basın mensuplarıyla karşılaşan Somer Sivrioğlu, eski nişanlısının şok iddialarıyla ilgili sorular karşısında tek bir kelime dahi etmemeyi tercih etti.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Sorular karşısında sadece tebessüm etmekle yetinen Sivrioğlu, hızlı adımlarla otomobiline binerek gözlerden kayboldu.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Öte yandan aşk hayatıyla çok konuşulan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Derin ve Deniz adında iki çocuğu bulunuyor.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Fırsat buldukça çocuklarıyla vakit geçiren ünlü şef, paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi. İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.