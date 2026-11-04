Trend
Galeri
Trend Magazin
Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...
Somer Sivrioğlu’ndan şok eden sessizlik! İhanet ve tehdit iddiaları karşısında bakın ne yaptı...
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, eski nişanlısı Didem Belen'in aldatılma ve tehdit açıklamalarının ardından ilk kez görüntülendi. Ünlü şefin, eski nişanlısının ağır ithamları karşısında sessizliğini korurken yaptığı o hareket dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 11:05