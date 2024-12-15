Son dakika: Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

Ankaralı Turgut, KOAH rahatsızlığı nedeniyle 2017 yılında hastaneye kaldırılmıştı. AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU En son bu yılın Ağustos ayında akciğer kanseri teşhisi konulan Ankaralı Turgut'un bir süredir sağlık sorunlarının ağırlaştığı biliniyordu. BUGÜN 61 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ Geçtiğimiz aylarda ünlü sanatçının entübe edildiği ve yoğun bakımda olduğu biliniyordu. Ünlü sanatçı bugün hayatını kaybetti. ANKARALI TURGUT KİMDİR? Ankaralı Turgut, asıl adıyla Turgut Karataş, (d. 1963, Ankara), Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu. HASTALIK DÖNEMİ 2017 yılında KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi gördü. 9 Ağustos 2024 tarihinde tekrar rahatsızlanan Ankaralı Turgut, Ankara, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi sürecine başladı. 5 Kasım 2024 tarihinde menajeri Murat Boran, Turgut Karataş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu ve entübe edildilğini açıkladı. YARDIM DESTEĞİ Hastalık sürecinde 13 kilo veren ve maddi sorunlar nedeniyle 'Akıllı İlaç' tedavisine başlayamayan Karataş'a sevenleri ve sanatçılar tarafından yardım parası toplandı. Toplanan yardımların kendisine ulaşmadığı, ailesi tarafından bu paraların zorla kendilerine verilmesi konusunda tehdit edildiğini açıkladı. FİLMOGRAFİ Omuz Omuza (2004) Dumanlı Yol Reyting Hamdi (1995-2007) Olacak O Kadar Albümler Benim Adım Ankaralı Turgut Yakalarsam Tık Tık (1998) Ver Deyom Vermeyon Var Yemez Amca Sıra Sende Pop Muzik Moda Turgutça Para Oturak Alemi İsyanım Var Hüp Düt & Dabi Dabi (2002) Hop Dedik Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana Dah Diri Dom Best Of Bak Hele Arabası Var Sen Gittikten Sonra Yalaka Para Bay Bay Sakir Sakir Beni Görmek için Gelme (2008) Kaymak Lazım (2010) Son Nokta