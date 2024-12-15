Son dakika: Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

YARDIM DESTEĞİ

Hastalık sürecinde 13 kilo veren ve maddi sorunlar nedeniyle 'Akıllı İlaç' tedavisine başlayamayan Karataş'a sevenleri ve sanatçılar tarafından yardım parası toplandı. Toplanan yardımların kendisine ulaşmadığı, ailesi tarafından bu paraların zorla kendilerine verilmesi konusunda tehdit edildiğini açıkladı.