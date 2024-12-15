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Son dakika: Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

Son dakika: Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan AnkaralıTurgut olarak bilinen sanatçı Turgut Karataş'tan acı haber bugün geldi. Ankaralı Turgut 61 yaşında hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 15.12.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 10:11
Son dakika: Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

Ankaralı Turgut, KOAH rahatsızlığı nedeniyle 2017 yılında hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika: Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU

En son bu yılın Ağustos ayında akciğer kanseri teşhisi konulan Ankaralı Turgut'un bir süredir sağlık sorunlarının ağırlaştığı biliniyordu.

Son dakika: Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

BUGÜN 61 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz aylarda ünlü sanatçının entübe edildiği ve yoğun bakımda olduğu biliniyordu. Ünlü sanatçı bugün hayatını kaybetti.

Son dakika: Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut, asıl adıyla Turgut Karataş, (d. 1963, Ankara), Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu.

HASTALIK DÖNEMİ

2017 yılında KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi gördü.

9 Ağustos 2024 tarihinde tekrar rahatsızlanan Ankaralı Turgut, Ankara, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi sürecine başladı.

5 Kasım 2024 tarihinde menajeri Murat Boran, Turgut Karataş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu ve entübe edildilğini açıkladı.

Son dakika: Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

YARDIM DESTEĞİ

Hastalık sürecinde 13 kilo veren ve maddi sorunlar nedeniyle 'Akıllı İlaç' tedavisine başlayamayan Karataş'a sevenleri ve sanatçılar tarafından yardım parası toplandı. Toplanan yardımların kendisine ulaşmadığı, ailesi tarafından bu paraların zorla kendilerine verilmesi konusunda tehdit edildiğini açıkladı.

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