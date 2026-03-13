Trend Galeri Trend Magazin SON DAKİKA: İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

SON DAKİKA: İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'dan acı haber geldi. Ayşegül Eraslan, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Eraslan'ın bıraktığı kanlı not ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.03.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 09:15
'İşte Benim Stilim' programıyla tanınan ve ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eraslan, evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Sabah saatlerinde yakınlarının durumu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Eraslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay sonrası Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımlar dikkat çekti.

Özellikle Instagram hikâyesinde yer verdiği mesaj ile kanlı not görüntüsü, takipçileri arasında endişe ve derin üzüntü yarattı.

Eraslan, paylaşımında, "Paylaşmadığım şeyler vardır; sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım… Tek bildiğim, ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." sözlerine yer vermişti.

Bu ifadelerin ardından yayımladığı kanlı not görüntüsü ise, kamuoyunda intihar ihtimaline ilişkin iddiaları daha da kuvvetlendirdi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ

Olayın duyulmasının ardından Eraslan'ın çevresi ve sevenleri büyük bir şok yaşadı. Ailesine henüz ulaşılamadığı belirtilirken, genç ismin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Eraslan'ın ani ölümüyle ilgili detaylar araştırılıyor.

