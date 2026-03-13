Trend
SON DAKİKA: İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'dan acı haber geldi. Ayşegül Eraslan, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Eraslan'ın bıraktığı kanlı not ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.03.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 09:15