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SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden, "Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.
Giriş Tarihi: 14.10.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 12:52