Trend Galeri Trend Magazin SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden, "Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.

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PINAR EFE
Giriş Tarihi: 14.10.2026 12:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 12:52
SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden, "Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

Türk müziğinde kendine özgü yorumuyla iz bırakan sanatçının ölüm haberini Nasuh Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

Uzun sanat hayatı boyunca seslendirdiği eserlerle müzikseverlerin hafızasında yer edinen Alpay, Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

Özellikle "Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, eserleriyle müzik dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

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SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

Alpay'ın vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

ALPAY KİMDİR?

18 Temmuz 1935 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Alpay, ilkokul, ortaokulu ve liseyi Ankara'da tamamladı. Lise yıllarında futbola ilgi duyan Alpay, Ankara Demirspor'da futbol oynamaya başladı. Sonrasına Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde profesyonel futbol hayatına devam ederken Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Alpay 1960'lı yıllarda müzikal kariyerine adım attı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yapan ünlü sanatçı 1964 yılında kendi grubunu kurdu.

SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

Üç Hürel grubuyla beraber müzik çalışmaları yapan Alpay, birçok Fransız Chanson 'unun ve İtalyan Napoliten'lerinin aranjmanlarını Türkçeye uyarlayarak seslendirdi. "Tren", "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılara imza atan ünlü isim Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumladı.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör