SON DAKİKA: Türk pop müziğinin efsane isminden acı haber! Sanatçı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

Üç Hürel grubuyla beraber müzik çalışmaları yapan Alpay, birçok Fransız Chanson 'unun ve İtalyan Napoliten'lerinin aranjmanlarını Türkçeye uyarlayarak seslendirdi. "Tren", "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılara imza atan ünlü isim Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumladı.