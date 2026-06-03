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SON DAKİKA... Ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti: Deniz Uğur sevenlerinden dua istemişti...
SON DAKİKA... Ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti: Deniz Uğur sevenlerinden dua istemişti...
SON DAKİKA… Ünlü televizyoncu ve haber sunucusu Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve kalp yetmezliği teşhisi konulan Reha Muhtar, yoğun bakımda tedavi görüyordu…
Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 09:37