SON DAKİKA: Volkan Konak çıktığı konserde hayatını kaybetmişti! Cenaze detayları belli oldu

"40 DAKİKA BOYUNCA CPR UYGULANDI"

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan basın açıklamasında ise, "30 Mart 2025 saat 23:23 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla konserin gerçekleştiği otele yönlendirildi. O esnada konser alanında bulunan hekimler ve 112 ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca CPR (Temel Yaşam Desteği) uygulandı. Ardından sanatçı entübe edilerek saat 00:10'da hastaneye sevk edildi.

Hastane kayıtlarına göre Volkan Konak, 00:17'de "ex duhul" (hayatını kaybetmiş) olarak giriş yaptı ve vakit kaybetmeden CPR odasına alındı. Anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulansa da sanatçıdan yanıt alınamadı.

Tüm müdahalelere rağmen Volkan Konak, 00:42'de hayatını kaybetti ve resmen ex kabul edildi"