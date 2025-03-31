SON DAKİKA: Volkan Konak çıktığı konserde hayatını kaybetmişti! Cenaze detayları belli oldu

SON DAKİKA: Volkan Konak'tan acı haber. 58 yaşındaki Volkan Konak, bayram için KKTC'de çıktığı konserde fenalaştı ve yere yığıldı. KALP MASAJI YAPILDI VE HASTANEYE KALDIRILDI! Şarkıcıya kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Konak, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ! Volkan Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KKTC Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 'Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir...' ifadelerini kullandı. '40 DAKİKA BOYUNCA CPR UYGULANDI' Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan basın açıklamasında ise, '30 Mart 2025 saat 23:23 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla konserin gerçekleştiği otele yönlendirildi. O esnada konser alanında bulunan hekimler ve 112 ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca CPR (Temel Yaşam Desteği) uygulandı. Ardından sanatçı entübe edilerek saat 00:10'da hastaneye sevk edildi. Hastane kayıtlarına göre Volkan Konak, 00:17'de 'ex duhul' (hayatını kaybetmiş) olarak giriş yaptı ve vakit kaybetmeden CPR odasına alındı. Anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulansa da sanatçıdan yanıt alınamadı. Tüm müdahalelere rağmen Volkan Konak, 00:42'de hayatını kaybetti ve resmen ex kabul edildi' SAHNEDE SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Ünlü şarkıcının sahneden son görüntüleri de ortaya çıktı. Volkan Konak'ın hayatını kaybettiği anlar kamerada | Video Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek olan Konak'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı. Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, Volkan Konak için çarşamba günü Trabzon Maçka'daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. VOLKAN KONAK KİMDİR? Volkan Konak, sanat ve müzik hayatına 1987 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı 'Suların Horon Yeri' adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmalarına başladı. 1991-1992 yılındaki 'Efulim' isimli albümü çıkarttı. 1994 yılında yine kendi eserlerini kapsayan 'Gelir misin Benimle' adlı albümü dinleyicilerin beğenisine sundu. 1996 yılında 'Volkanik Parçalar', 1998 yılında ise 'Pedaliza' albümünü çıkardı. 2001 yılında 'Şimal Rüzgarı' albümünü çıkardı. 2004 yılında ise 'Maranda' adlı albümünü de duyurdu.