Soner Arıca, dayısı Kadir İnanır’ın miras tartışmalardan uzak hayatına devam ediyor

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasını ve onu yıllardır büyük bir sevgiyle takip eden milyonları derin bir yasa boğdu. MİRASINDA GELİŞME YAŞANMIŞTI! Vefatın ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrilirken, hukuki süreçte dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmıştı. Yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçının, ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki vasiyet daha düzenlediği öğrenilmişti. AKRABALARI ADLİYE ÖNÜNDE SIRAYA GİRDİ... Kritik saat yaklaşırken usta oyuncunun yakın çevresi ve yeğenleri de Beykoz Adliyesi binasında yerini almıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye çevresinde toplanan aile üyeleri ve yeğenlerin, mahkeme salonundan gelecek resmi açıklamaları takip etmek üzere heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu gözlenmişti. VASİYET KARARI ERTELENDİ! Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunması beklenen duruşmada erteleme kararı çıkmıştı. Beykoz Adliyesi önünde açıklama yapan dava avukatı, üç mirasçıya resmi tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetin açıklanmasının 17 Aralık tarihine ertelendiğini duyurmuştu. Açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, '28 mirasçı var' dedi. Levent İnanır, 'Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var' ifadelerini kullanmıştı. DEV SERVETTE ASLAN PAYI HAYAT ARKADAŞINA MI GİDİYOR? Usta sanatçının 2015 yılındaki ilk vasiyetini iptal ederek 2022'de hazırladığı son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının çok büyük bir bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi. '17 ARALIK'TA ORTALIĞI KARIŞTIRIRIM' Yıllardır dayısının yanında olan Levent İnanır, adliye sonrası çevresine ateş püskürdü. Karara itiraz edeceğinin sinyalini veren yeğen İnanır, 'Eğer dava bizim istediğimiz gibi sonuçlanmazsa, 17 Aralık'ta burasını karıştırırım. Allah'ın adaleti var' diyerek tehditler savurdu. TOPLAM MİRAS 1 MİLYAR TL! Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mirasının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia edildi. İşte Kadir İnanır'ın malvarlığı: 70 YIL SÜRECEK GELİR, KOLEKSİYONLARIN TOPLAM DEĞERİ… İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlar. Bunların toplam değeri; 650 milyon lira. 'KADİR İNANIR'IN İRADE SORUNU VARDI' AÇIKLAMASINDA DA BULUNMUŞTU! Yeşilçam oyuncusunun 2015'te hazırladığı vasiyetin neden değiştiğine ilişkin 'O da bir soru işareti.' diyerek durumun kafa karıştırıcı olduğunu vurgulayan Levent İnanır ayrıca, 'Sevgili Kadir dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak vasiyetnamenin içeriği de çok önemli değil. Vasiyetini üç kez değiştirmiş. Neden değiştirdi? Kafa karışıklığı var, irade sorunu var.' açıklamasında bulunmuştu. SONER ARICA CİHAGİR'DE KAHVE İÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ Kadir İnanır'ın özel hayatı ve mirasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalar magazin gündemindeki yerini korurken, Soner Arıca, bugün Cihangir'de görüntülendi. SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI Soner Arıca, gazetecilerin kendisini görüntülendiğini fark edip konuşmaktan çekindiği ve soruları cevapsız bıraktığı belirtildi. TARTIŞMALARDAN UZAK HAYATINA DEVAM EDİYOR Soner Arıca, dayısı Kadir İnanır'ın miras tartışmalardan uzak, hayatına devam ettiği de görüldü. 'DAYIM BIRAKIN BİR KOL SAATİNİ, BİR KRAVAT DAHİ BIRAKMAMIŞ BİZE' Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmanın ardından İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları dikkat çekmişti. Levent İnanır, gazeteci Nurettin Soydan'a yaptığı açıklamada da dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. İnanır, 'Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş' demişti. İnanır, 'Elbette Jülide Hanım'a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız' ifadelerini kullanmıştı. Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden devam eden davada aile bireylerinin karşılıklı açıklamaları gerilimi artırırken, sosyal medyada paylaşılan bir tehdit mesajı da gündeme gelmişti. Duruşma öncesinde Kadir İnanır hakkında 'Dayımın irade sorunu vardı' ifadelerini kullanan Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Acar, eski eşine yönelik eleştirilerde bulunurken Kadir İnanır'dan, 'sözü ve duruşu birbiriyle örtüşen bir insan' şeklinde söz etmişti. SOSYAL MEDYADA TEHDİT İDDİASI Neslihan Acar'ın paylaşımının ardından kendisi ile Öykü Kardelen Arıca'nın tehdit edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılmıştı. Sosyal medya platformlarında, Levent İnanır'a ait olduğu ileri sürülen bir WhatsApp yazışmasının görüntüsü paylaşılmıştı. Söz konusu mesajda, geçmişte Neslihan Acar'ın şiddete maruz kaldığı iddia edilen bir olaya ilişkin fotoğrafın da gönderildiği öne sürülmüştü. Paylaşımı yapan X kullanıcısı, mesajın Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca'ya yönelik tehdit içerdiğini iddia etmişti. KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: 'BURADAYIM, GEL' Öykü Arıca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelen iddialara ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Babası Levent İnanır'a seslenen Arıca, annesine ait olduğu belirtilen eski fotoğrafın 77 yaşındaki anneannesine gönderilmesine tepki göstererek, 'Annemin ayrılık sebebi olan yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı yeniden bu hale getiririm demek mi? Buradayım, gel' demişti. NESLİHAN ACAR: 'DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ' Neslihan Acar ise sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, eski bir fotoğraf kullanılarak kendisine tehdit mesajı gönderildiği iddiasını doğrulamıştı. Acar, paylaşımında mesajın kendisine ulaştığını belirterek şunları söylemişti: 'Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şu an iyiyim. Fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır.' ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA Öte yandan Levent İnanır'ın 'İrade sorunu vardı' cümlesi sonrası Neslihan Acar, zehir zemberek sözler kullanmıştı. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Acar, açıklamasıyla adeta gündeme oturmuştu. 'İRADE SAHİBİ OLARAK DA HAFIZALARA KAZINMIŞTIR' Acar sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir.' 'MİNNETTARIM BİZE İRADELİ VE DOĞRU İNSAN OLMANIN KODLARINI AKTARDIĞI İÇİN' Açıklamasına devam eden Acar, 'Bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için' 'HAKLARINDA DESTEKSİZ ATMAK GAFLET VE DALALETTİR!' Son olarak Acar, 'Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer,yemek yese,yürüse,konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinden, birgün adalet ayağıma dolanır diye düşünmezler! En yakınlarına da utanç kalır! Yazık!' şeklinde bir açıklama yaptı. 'KAN BAĞININ YÜKÜNDEN BÜTÜNÜYLE SIYRILMAK KOLAY OLMUYOR!' Kadir İnanır için 'irade sorunu' vardı diyen Levent Arıca'ya bir tepki de kızı Öykü Arıca'dan geldi. Öykü Arıca 'Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor! Benim için konu zaten kapanmıştır, tarafım da tavrım da bellidir. Benim Annem de babam da Neslihan'dır, bu hep böyle oldu böyle olacak işimize bakalım' dedi. Söz konusu iddiaların ardından gözler usta sanatçının ailesine çevrildi. İnanır'ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve toplam yasal mirasçı sayısının 28'i bulduğu ifade edilirken, yeğenlerin hukuki süreç başlatıp vasiyetnameye itiraz etmeye hazırlandığı öne sürülmüştü. 'HERKES KENDİ KARARINI VERİYOR' Yaşanan tartışmaların ardından sessizliğini korumak istediğini belirten Jülide Kural ise acısını yaşadığını ifade ederek, 'Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor, kendisi bir vasiyetname hazırlamış ve buna saygı duymak lazım. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim' değerlendirmesinde bulundu. Yarım asrı aşan sanat yaşamına 180'i aşkın film ve çok sayıda televizyon dizisi sığdıran İnanır, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle kuşakların ortak hafızasında silinmez bir yer edindi. Her rolüne kattığı derinlik ve güçlü oyunculuğuyla Türk sinemasına damga vuran usta isim, ardında unutulmayacak bir miras bıraktı. İŞTE KADİR İNANIR'IN HAFIZALARA KAZINAN UNUTULMAZ ROLLERİ… DÖNÜŞ Türkan Şoray'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ilk yapım olan Dönüş filminde, Almanya'da çalışmak üzere köyünden ayrılan İbrahim'in, zamanla yaşadığı çevreye yabancılaşması ve köyde bıraktığı eşi Gülcan'la olan kırılgan ilişkisi konu edilir. Filmde İbrahim karakterine güçlü performansıyla Kadir İnanır hayat verir. Köyde adı dedikodulara karışan Gülcan yüzünden itibarını geri kazanmayı kendine bir görev edinen İbrahim, yıllar sonra köyüne dönmeye karar verir. Ancak bu süreçte Almanya'da yeni bir hayat kurmuş, bir Alman kadınla evlenmiş ve bir çocuğu olmuştur. Geçmişle bugün arasında sıkışan İbrahim'in köye dönüşü, hem kendi iç hesaplaşmasını hem de köydeki dengeleri derinden sarsar. DEVLERİN AŞKI 1976 yapımı Türk sinemasının unutulmaz romantik dram filmlerinden biri olarak Osman F. Seden yönetmenliğinde izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını İrfan Ünal'ın üstlendiği filmde başrolleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır paylaştı. Hikâye, büyük bir iş insanı olan Süreyya Bey'in hayatını kurtaran genç adam Tarık'ı yanına almasıyla başlar. Zamanla güvenini kazanan Tarık, Süreyya'nın en yakın adamı haline gelirken, ikilinin arasındaki dostluk beklenmedik bir aşk yüzünden sınanır. Tarık'ın geçmişinde unutamadığı sevgilisi Türkan'ın, Süreyya'nın hayatında ortaya çıkmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır ve aşk, kıskançlık ile ihanetin gölgesinde büyük bir çatışmaya dönüşür. KARA GÖZLÜM 1970 yılında usta yönetmen Atıf Yılmaz imzasıyla beyaz perdeye taşındı ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ı ilk kez aynı filmde buluşturdu. Balıkçı Azize ile 'Şopen' lakabıyla tanınan genç bir bestecinin dokunaklı aşkını konu alan yapım, yıllar geçmesine rağmen etkisini korumayı başardı. Türkan Şoray'ın canlandırdığı Azize'nin balık satarken söylediği neşeli türkü ise filmin en unutulmaz sahneleri arasında yer alarak izleyicilerin hafızasına kazındı. SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM Türk sinemasının en özel aşk filmlerinden biri olarak yıllara meydan okumaya devam ediyor. Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı eserinden uyarlanan filmde Atıf Yılmaz yönetmen koltuğunda otururken, başrolleri Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaştı. Kamyon şoförü İlyas ile Asya'nın tutkulu aşkıyla başlayan hikâye, yaşanan ihanetin ardından bambaşka bir yöne evrilir. Hayatına Cemşit ile devam etmeye çalışan Asya'nın, yıllar sonra geri dönen İlyas karşısında verdiği karar; 'Sevgi emektir' sözüyle birlikte Türk sinemasının en unutulmaz finallerinden biri olarak hafızalara kazındı. TATAR RAMAZAN 1990 yılında vizyona girerek Kadir İnanır'ın kariyerindeki en unutulmaz yapımlardan biri oldu. Kerim Korcan'ın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Melih Gülgen'in yönetmenliğini üstlendiği film, adaletsizliğe boyun eğmeyen cesur bir Kırım Tatarı'nın mücadelesini konu alıyor. Kadir İnanır'ın hayat verdiği Ramazan karakteri, haksızlıklara karşı dimdik duran tavrıyla izleyicinin hafızasında yer etti ve usta oyuncuyla özdeşleşen rollerden biri haline geldi. Büyük ilgi gören yapımın hikâyesi, 1992 yılında gösterime giren Tatar Ramazan Sürgünde filmiyle devam etti. YILANLARIN ÖCÜ Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve toplumsal gerçekçi yapısıyla dikkat çeken önemli filmler arasında yer aldı. Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği yapımda Fatma Girik, Kadir İnanır, Erdal Özyağcılar, Serpil Çakmaklı ve Nur Sürer başrolleri paylaştı. Köyde bir ev ve arazi meselesi yüzünden iki aile arasında büyüyen çatışmayı anlatan film, dönemin sosyal sorunlarını çarpıcı bir dille beyaz perdeye taşıdı. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Kara Bayram karakteri ise güçlü duruşu ve adalet arayışıyla hafızalara kazınan performanslarından biri oldu. DİLA HANIM Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1977 yılında izleyiciyle buluşan unutulmaz yapımlardan biri oldu. Filmin başrollerinde Yeşilçam'ın iki usta ismi Türkan Şoray ile Kadir İnanır yer aldı. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini, Safa Önal'ın ise senaryosunu üstlendiği film; eşini bir kan davası nedeniyle kaybeden Dila'nın, katil olduğunu bilmeden Karadağlı Rıza'ya âşık olmasını konu alıyor. Dram ve aşkı ustalıkla harmanlayan yapım, Kadir İnanır'ın en çok hatırlanan performansları arasında gösteriliyor. 72. KOĞUŞ Orhan Kemal'in aynı adlı hikâyesinden sinemaya uyarlanan ve Erdoğan Tokatlı'nın yönetmenliğini üstlendiği çarpıcı bir yapım olarak öne çıktı. Filmde Kadir İnanır, genç, cesur ve saf bir Karadeniz delikanlısı olan Ahmet Kaptan karakterine hayat verdi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında hapishaneye düşen Ahmet Kaptan'ın yokluk içindeki yaşamı, koğuş arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler ve annesinin gönderdiği para sonrası değişen dengeler, hikâyenin temelini oluşturur. Güçlü dram yapısıyla dikkat çeken film, İnanır'ın en etkileyici performanslarından biri olarak Türk sinema tarihinde yerini aldı.