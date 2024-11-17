Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt’a bu kez ev sahibi dava açtı

Uzun zamandır ürettiği içerikler ve sempatik halleriyle sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alan Atakan Özyurt, 12 Şubat 2022 tarihinde Selen Kaldırım'la dünya evine girmişti. Dünyaevine giren çift Eyüp Göktürk'te kirada oturmaya başladı. İlerleyen süreçte ev sahibi Neval R. sözleşme devam ederken dairede kendisinin oturacağını fenomen Özyurt'a iletti. DAVACI OLDU KİRAYI YÜKSELTMEK İSTİYOR Dava ilerleyen günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Geçtiğimiz günlerde Atakan Özyurt, Göktürk'te oturan kiracısına açtığı tahliye davasını kazanmıştı. Komik halleriyle takipçilerini kırıp geçiren ikili geçtiğimiz mayıs ayında bebek beklediklerini haberini 'Hamileyiz!' diyerek duyurmuştu. Selen Özyurt müjdeli haberin ardından sosyal medya hesaplarından bol bol hamile pozları paylaşmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde bu pozu paylaşan fenomen 'Aynı bedende son günler.. Hayatımın en heyecanlı, en özel 9 ayının sonuna geldik. Yavrumuzu kucağımıza almak için gün hatta saat sayıyoruz:)' demişti. Fenomen Atakan Özyurt'tan mutlu haber geldi. Özyurt çifti dün akşam saatlerinde anne baba oldu. '17.45 HAYAT DURDU' İkili, sosyal medya hesaplarından '17:45, hayat durdu, biz anne baba olduk' notuyla oğulları Aren Ata'yı kucaklarına aldıklarını duyurdular. Atakan Özyurt hikayesine alıntıladığı fotoğrafa, 'Hoş geldin oğlum, çok güzelsin' şeklinde bir not düştü.