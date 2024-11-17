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Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt’a bu kez ev sahibi dava açtı

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, İstanbul Göktürk'te kirada oturduğu ev sahibiyle adliyelik oldu. Ev sahibi Neval R.'nin dairede kendisinin oturma talebi fenomen Özyurt tarafından karşılık bulmayınca mahkemeye tahliye davası açtı.

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 17.11.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 09:34
Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt’a bu kez ev sahibi dava açtı

Uzun zamandır ürettiği içerikler ve sempatik halleriyle sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alan Atakan Özyurt, 12 Şubat 2022 tarihinde Selen Kaldırım'la dünya evine girmişti.

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt’a bu kez ev sahibi dava açtı

Dünyaevine giren çift Eyüp Göktürk'te kirada oturmaya başladı. İlerleyen süreçte ev sahibi Neval R. sözleşme devam ederken dairede kendisinin oturacağını fenomen Özyurt'a iletti.

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt’a bu kez ev sahibi dava açtı

DAVACI OLDU
Ev sahibi dairenin tahliye edilmesi talebine Atakan Özyurt'tan olumlu karşılık gelmedi. Taraflar arasında uzlaşma çalışmaları da sonuç vermeyince Neval R. adliye yolunu tuttu. Ev sahibi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Atakan Özyurt'un dairesini boşaltması için tahliye davası açtı.

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt’a bu kez ev sahibi dava açtı

KİRAYI YÜKSELTMEK İSTİYOR
Atakan Özyurt mahkemeye sunduğu dilekçede, ev sahibinin amacının kirayı yükseltmek olduğunu, tahliye talebi için yeterli bir neden olmadığını bildirerek evden çıkmak istemediğini dile getirdi.

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt’a bu kez ev sahibi dava açtı

Dava ilerleyen günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Geçtiğimiz günlerde Atakan Özyurt, Göktürk'te oturan kiracısına açtığı tahliye davasını kazanmıştı.

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