Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt’a bu kez ev sahibi dava açtı

DAVACI OLDU

Ev sahibi dairenin tahliye edilmesi talebine Atakan Özyurt'tan olumlu karşılık gelmedi. Taraflar arasında uzlaşma çalışmaları da sonuç vermeyince Neval R. adliye yolunu tuttu. Ev sahibi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Atakan Özyurt'un dairesini boşaltması için tahliye davası açtı.