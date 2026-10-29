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Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ünlü isimlerini de ortak bir duyguda buluşturdu. Ünlüler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları anlamlı paylaşımlarla 103. yıl coşkusunu takipçileriyle paylaştı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 29.10.2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 12:28
Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir gururla kutlanırken, sanat dünyasının ünlü isimleri de bu anlamlı güne sessiz kalmadı. İşte ünlülerin o paylaşımları...

Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

İBRAHİM TATLISES

Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

BENGÜ

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Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

MURAT BOZ

Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

OĞUZHAN KOÇ

Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

TÜRKAN ŞORAY

Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

AJDA PEKKAN

Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

ESER YENENLER

Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

EMRE ALTUĞ

Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

İREM HELVACIOĞLU

Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

PINAR ALTUĞ ATACAN

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör