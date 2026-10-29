Trend Galeri Trend Magazin Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

Sosyal medya kırmızı-beyaza büründü! Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları coşku yarattı…

Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ünlü isimlerini de ortak bir duyguda buluşturdu. Ünlüler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları anlamlı paylaşımlarla 103. yıl coşkusunu takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.10.2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 12:28