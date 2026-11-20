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Sosyal medyada beğeni yarışı tehlikeli boyuta ulaştı! Beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp aynı yere akın ettiler...
Sosyal medyada beğeni yarışı tehlikeli boyuta ulaştı! Beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp aynı yere akın ettiler...
Sosyal medyada beğeni ve görüntülenme uğruna yapılan tehlikeli hareketlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da lodosta denize düşme tehlikesi yaşayan gençlerin görüntülerinin viral olmasının ardından onlarca kişi aynı noktaya akın ederek benzer kareler yakalamaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 20.11.2026 06:54