Sosyal medyada temizlenme vakti! Kirli düzene geçit yok!

BAKAN GÜRLEK 'DUR' DEDİ

Tam da bu tablo karşısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu gidişe 'dur diyecek' çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir. Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır" sözleriyle, sosyal medyada da illegal ortama geçit vermeyeceğini açıkça ilan etti.