Sosyal medyada temizlenme vakti! Kirli düzene geçit yok!
Sosyal medya, başlangıçta insanların hayatlarından kesitler paylaştığı ve iletişim kurduğu bir alan iken, zamanla toplumsal değerleri ve kültürel yapıyı olumsuz etkileyen bir platforma dönüştü. Bugün ise gösteriş kültüründen kayıt dışı kazançların gizlenmesine kadar pek çok sorunun görünürlük kazandığı, suç dünyasının da etkin biçimde kullandığı bir araç haline geldi. Günaydın yazarı Tuba Kalçık konuyu köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 18.09.2026 07:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 07:33