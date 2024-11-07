Trend Galeri Trend Magazin

Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Şimdi ise çok ünlü...

Güzel gözleri ve tüm sevimliliğiyle ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerin tescilli güzellerinden... Üstelik oyuncu ve iki çocuk annesi... Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Ortaya çıkan bu minik kız çocuğunun fotoğrafı da çok beğenildi. Şimdilerin ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenlerin ilk söylediği "Gülüşü hiç değişmemiş" oluyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 07.11.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:30
Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Şimdi ise çok ünlü...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor.

Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Şimdi ise çok ünlü...

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...

Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Şimdi ise çok ünlü...

Güzel gözleri, ipek saçları ve yüzünden silinmeyen gülüşü ile bu tatlı kız çocuğu acaba hangi ünlümüz?

Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Şimdi ise çok ünlü...

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, eski futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Şimdi ise çok ünlü...

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

SON DAKİKA SON DAKİKA