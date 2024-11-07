Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Şimdi ise çok ünlü...

Güzel gözleri ve tüm sevimliliğiyle ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerin tescilli güzellerinden... Üstelik oyuncu ve iki çocuk annesi... Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Ortaya çıkan bu minik kız çocuğunun fotoğrafı da çok beğenildi. Şimdilerin ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenlerin ilk söylediği "Gülüşü hiç değişmemiş" oluyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...