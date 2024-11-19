Sosyete 'Uğursuz Yalı'yı konuşuyor! Alanın başı dertten kurtulmuyor!
Sosyete bugünlerde en çok 'Uğursuz Yalı'yı konuşuyor! Bebek'teki Sadıkoğlu Yalısı'nı kim alırsa başına gelmeyen kalmıyor. Yalıya adını veren Sadıkoğlu Ailesi'nden Kahraman Sadıkoğlu, Dubai'de yaptığı bir iş yüzünden sorun yaşamış ve 5 milyon dolar teminatı ödeyebilmek için aile yalısını satmak zorunda kalmıştı. Yalıyı alan işadamı Emin Hitay ise işleri bozulunca 2019 yılında yalıyı apar topar 35 milyon dolara Habib Cem Bahadır'a satmıştı. Habib Cem Bahadır'a ise önceki hafta haciz geldi.
Giriş Tarihi: 19.11.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 07:21