Sosyete ’Uğursuz Yalı’yı konuşuyor! Alanın başı dertten kurtulmuyor!

Eşi Mine Hanım ile birlikte yaklaşık beş yıldır yalıda oturan Habib Cem Bahadır'a da önceki hafta haciz gelmiş. Bahadır, Katar'da yaptığı inşaatta çalıştırdığı işçileri tazminatsız işten çıkarmış, işçiler dava açıp kazanmış.

İşçilerin avukatı da, geçen hafta polis eşliğinde yalıya gelip haciz işlemi başlatmış. İşte sosyete bu yüzden, bugünlerde "Uğursuz Yalı, Bahadır Ailesi'nin de başını yaktı" diye konuşuyor. Tüm bunlar tesadüf mü yoksa sosyetenin konuştuğu gibi yalıda bir uğursuzluk mu var acaba!!!