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Sosyete 'Uğursuz Yalı'yı konuşuyor! Alanın başı dertten kurtulmuyor!

Sosyete bugünlerde en çok 'Uğursuz Yalı'yı konuşuyor! Bebek'teki Sadıkoğlu Yalısı'nı kim alırsa başına gelmeyen kalmıyor. Yalıya adını veren Sadıkoğlu Ailesi'nden Kahraman Sadıkoğlu, Dubai'de yaptığı bir iş yüzünden sorun yaşamış ve 5 milyon dolar teminatı ödeyebilmek için aile yalısını satmak zorunda kalmıştı. Yalıyı alan işadamı Emin Hitay ise işleri bozulunca 2019 yılında yalıyı apar topar 35 milyon dolara Habib Cem Bahadır'a satmıştı. Habib Cem Bahadır'a ise önceki hafta haciz geldi.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 19.11.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 07:21
Sosyete ’Uğursuz Yalı’yı konuşuyor! Alanın başı dertten kurtulmuyor!

Sosyete bugünlerde en çok 'Uğursuz Yalı'yı konuşuyor! Sosyetenin 'Uğursuz Yalı' dediği Bebek'teki Sadıkoğlu Yalısı. Yalıyı uğursuz ilan etmelerinin sebebi ise; yalının sahiplerinin başına gelmeyenin kalmaması.

Sosyete ’Uğursuz Yalı’yı konuşuyor! Alanın başı dertten kurtulmuyor!

Yalıya adını veren Sadıkoğlu Ailesi'nden Kahraman Sadıkoğlu, Dubai'de yaptığı bir iş yüzünden sorun yaşamış ve 5 milyon dolar teminatı ödeyebilmek için aile yalısını satmak zorunda kalmıştı. Yalıyı alan ünlü iş insanı Emin Hitay'ın da işleri bozulduğu için yalıyı 2019 yılında 35 milyon dolara Habib Cem Bahadır'a sattığı konuşulmuştu.

Sosyete ’Uğursuz Yalı’yı konuşuyor! Alanın başı dertten kurtulmuyor!

Eşi Mine Hanım ile birlikte yaklaşık beş yıldır yalıda oturan Habib Cem Bahadır'a da önceki hafta haciz gelmiş. Bahadır, Katar'da yaptığı inşaatta çalıştırdığı işçileri tazminatsız işten çıkarmış, işçiler dava açıp kazanmış.

İşçilerin avukatı da, geçen hafta polis eşliğinde yalıya gelip haciz işlemi başlatmış. İşte sosyete bu yüzden, bugünlerde "Uğursuz Yalı, Bahadır Ailesi'nin de başını yaktı" diye konuşuyor. Tüm bunlar tesadüf mü yoksa sosyetenin konuştuğu gibi yalıda bir uğursuzluk mu var acaba!!!

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