Trend Galeri Trend Magazin Sosyetede 'ihanet' skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...

Sosyetede "ihanet" skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Aslı Gümüşel, yıllar süren sessizliğini bozarak eski eşi Metin Şen ile biten evliliğinin perde arkasına dair şoke eden bir ihanet imasında bulundu! Tam 3,5 yıl aradan sonra yeni kitabı için verdiği röportajda "Affedemedim" diyerek herkesi şaşırtan Gümüşel'in bu sürpriz çıkışı, magazin gündemine bomba gibi düşerken akıllara "Acaba kitabının reklamını mı yapıyor?" sorusunu getirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 24.10.2026 07:13 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:14
Sosyetede ihanet skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...

'Ne Gerek Vardı?' adlı ilk kitabıyla bugünlerde gündemde olan sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Gümüşel, önceki gün kitabını konuşmak için bir YouTube kanalında verdiği röportajda öyle bir şey söyledi ki, tam da "Ne gerek vardı" dedirtti.

Sosyetede ihanet skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...

Aslı Gümüşel röportajda, mükemmel görünen hayatların ardındaki kırılganlıklara dikkat çekip "Çalıştım, sevdim, yanıldım, kaybettim, ağladım" dedi.

Sosyetede ihanet skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...

Ama asıl çarpıcı olanı biten evliliğiyle ilgiliydi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sosyetede ihanet skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...

"Evliliğimde her kadının yaşadığı saygısızlığı yaşadım" diyerek 2000'de evlenip Mart 2023'te boşandığı iki çocuğunun babası Metin Şen'e göndermede bulundu.

Sosyetede ihanet skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...

Bununla da yetinmeyip evliliğinin neden bittiği sorusuna tek kelimeyle "Affedemedim" cevabını verdi.

Sosyetede ihanet skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...

Bu söylediklerinin meali; aldatılmış! Aslı Hanım, 3.5 yıl önce boşandı, bunca zaman boşanmasıyla ilgili hiç konuşmayıp şimdi aldatıldığını ima etmesine çok şaşırdım doğrusu.

Sosyetede ihanet skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...

Madem saygısızlık yaşadın ve aldatıldın niye şimdiye kadar sustun, madem 3.5 yıl sustun niye şimdi konuşuyorsun? Benim aklıma tek şey geliyor; acaba kitabının reklamını mı yapıyor!!!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör