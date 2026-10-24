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Sosyetede 'ihanet' skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...
Sosyetede "ihanet" skandalı! Sır gibi saklanan boşanmanın ardındaki gerçek bakın nasıl ortaya çıktı...
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Aslı Gümüşel, yıllar süren sessizliğini bozarak eski eşi Metin Şen ile biten evliliğinin perde arkasına dair şoke eden bir ihanet imasında bulundu! Tam 3,5 yıl aradan sonra yeni kitabı için verdiği röportajda "Affedemedim" diyerek herkesi şaşırtan Gümüşel'in bu sürpriz çıkışı, magazin gündemine bomba gibi düşerken akıllara "Acaba kitabının reklamını mı yapıyor?" sorusunu getirdi.
Giriş Tarihi: 24.10.2026 07:13
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:14