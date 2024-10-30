Sosyetenin örnek çiftiydiler... Güven Bostancı ve Çağla Bostancı’nın arasına kara kedi girdi! "Eşim aldattı, benimle ilgilenmedi"

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ

Çağla Bostancı; Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını, zina nedeniyle boşanmak istediğini ifade etti. Çağla Hanım, eşinin evlilikleri sürecinde kendisine sevgi ve ilgi göstermediği gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Çağla Bostancı eşinden nafaka ve ortak mal paylaşımı istedi.