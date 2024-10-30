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Sosyetenin örnek çiftiydiler... Güven Bostancı ve Çağla Bostancı’nın arasına kara kedi girdi! "Eşim aldattı, benimle ilgilenmedi"

Evlilikleri örnek olarak gösterilen, sosyetenin ünlü çifti Güven Bostancı ile Çağla Bostancı arasına kara kedi girdi! Çağla Bostancı, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle soluğu İstanbul Adliyesi'nde aldı. Çağla Bostancı, Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, zina nedeniyle boşanmak istediğini ifade etti. İşte ayrıntılar...

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 30.10.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 07:22
Sosyetenin örnek çiftiydiler... Güven Bostancı ve Çağla Bostancı’nın arasına kara kedi girdi! Eşim aldattı, benimle ilgilenmedi

Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Güven Bostancı ve Çağla Bostancı arasında önemli bir gelişme yaşandı. Çift, uzun yıllardır sürdürdükleri mutlu evlilikleri ile örnek olarak gösteriliyordu. Yaşanan son gelişmeye göre, Çağla Bostancı, eşi Güven Bostancı'nın kendisini aldattığı gerekçesiyle soluğu İstanbul Adliyesi'nde aldı ve boşanma davası açtı.

Sosyetenin örnek çiftiydiler... Güven Bostancı ve Çağla Bostancı’nın arasına kara kedi girdi! Eşim aldattı, benimle ilgilenmedi

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ
Çağla Bostancı; Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını, zina nedeniyle boşanmak istediğini ifade etti. Çağla Hanım, eşinin evlilikleri sürecinde kendisine sevgi ve ilgi göstermediği gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Çağla Bostancı eşinden nafaka ve ortak mal paylaşımı istedi.

Sosyetenin örnek çiftiydiler... Güven Bostancı ve Çağla Bostancı’nın arasına kara kedi girdi! Eşim aldattı, benimle ilgilenmedi

İstanbul Aile Mahkemesi, Güven Bostancı tarafından eşi Çağla Bostancı'ya verilmek üzere geçici olarak aylık 60 bin Türk lirası tedbir nafakası verilmesine karar kıldı. Dava ilerleyen günlerde görülecek. Çiftin 18 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

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