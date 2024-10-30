Sosyetenin örnek çiftiydiler... Güven Bostancı ve Çağla Bostancı’nın arasına kara kedi girdi! "Eşim aldattı, benimle ilgilenmedi"
Evlilikleri örnek olarak gösterilen, sosyetenin ünlü çifti Güven Bostancı ile Çağla Bostancı arasına kara kedi girdi! Çağla Bostancı, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle soluğu İstanbul Adliyesi'nde aldı. Çağla Bostancı, Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, zina nedeniyle boşanmak istediğini ifade etti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.10.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 07:22