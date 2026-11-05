Trend
Galeri
Trend Magazin
Sosyetenin ünlü çifti sessiz sedasız ikinci kez evlenmişti... Birlikte ilk fotoğraf zeytin hasadından geldi!
Sosyetenin ünlü çifti sessiz sedasız ikinci kez evlenmişti... Birlikte ilk fotoğraf zeytin hasadından geldi!
Dört yıl önce boşanıp geçtiğimiz yıl yeniden evlenen Emine Boyner ve Ali Kürşat, aylar sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Ünlü çiftin Ayvalık'taki zeytin hasadından paylaşılan fotoğrafları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 06:44