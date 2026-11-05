Sosyetenin ünlü çifti sessiz sedasız ikinci kez evlenmişti... Birlikte ilk fotoğraf zeytin hasadından geldi!

Geçen yıl da dört yıl önce boşandığı Ali Kürşat ile ikinci kez evlenmişti. İlk evliliğini, Ayvalık'ta iki gün iki gece süren, İstanbul'un elitlerinin akın ettiği bir düğünle yapan Emine Boyner ile Ali Kürşat, bu kez sessiz sedasız imzayı atmış hayatlarını yeniden birleştirmişti. İkinci evliliğin üstünden aylar geçmesine rağmen, çifti ne İstanbul'daki davetlerde ne de yaşadıkları Ayvalık'ta birlikte gören olmuştu.