Trend
Galeri
Trend Magazin
Sosyetenin yeni aşkı tescillendi! Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi cephesinde sürpriz gelişme...
Sosyetenin yeni aşkı tescillendi! Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi cephesinde sürpriz gelişme...
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili ile iş kadını Melis Çiftçi'nin bir süredir devam eden yakınlaşması, sosyete çevrelerinde merak konusu olmuştu. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından ortaya atılan aşk iddialarıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 07:22
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 07:24