Trend Galeri Trend Magazin Sosyetenin yeni aşkı tescillendi! Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi cephesinde sürpriz gelişme...

Sosyetenin yeni aşkı tescillendi! Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi cephesinde sürpriz gelişme...

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili ile iş kadını Melis Çiftçi'nin bir süredir devam eden yakınlaşması, sosyete çevrelerinde merak konusu olmuştu. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından ortaya atılan aşk iddialarıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 27.07.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 07:24
Sosyetenin yeni aşkı tescillendi! Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi cephesinde sürpriz gelişme...

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili ile iş kadını Melis Çiftçi'nin yakınlaşmasının boyutu, sosyetenin en merak ettiği konuydu!

Sosyetenin yeni aşkı tescillendi! Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi cephesinde sürpriz gelişme...

Sosyeteden bazıları, ikisini birkaç kez birlikte görünce dedikodu kazanlarını kaynatmaya başlamış; ama arkadaşça görüşme mi, yoksa yeni bir aşk mı, karar vermemişlerdi.

Sosyetenin yeni aşkı tescillendi! Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi cephesinde sürpriz gelişme...

Sosyetenin kararsızlığını gidereyim. Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi aşk yaşıyor.

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Sosyetenin yeni aşkı tescillendi! Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi cephesinde sürpriz gelişme...

Evet, ilk birkaç görüşmede aşk yokmuş, birbirlerini tanıma amaçlıymış ama fazla geçmeden aşk başlamış.

Sosyetenin yeni aşkı tescillendi! Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi cephesinde sürpriz gelişme...

Yakın çevresinden öğrendiğime göre de gayet de mutlularmış. Özellikle üç kez evlenen, yerli-yabancı, ünlü-ünsüz pek çok güzelle flört eden Serdar Bilgili'nin mutluluktan ayakları yere basmıyormuş.

Sosyetenin yeni aşkı tescillendi! Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi cephesinde sürpriz gelişme...

Aralık 2020'de 12 yıllık eşi Ali Gürsoy'dan boşandıktan sonra kalbini sadece bir kez Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Süalp'e açan Melis Çiftçi ile en son Aslı Gümüşel ile flört eden Serdar Bilgili'nin aşkı bakalım uzun ömürlü olacak mı, bekleyip göreceğiz.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör