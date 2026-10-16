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Sosyeteyi sarsan ölümün ardındaki acı detay! Ali İhsan Kaya'nın vefat nedeni ortaya çıktı!

Sosyeteyi yasa boğan ünlü işadamı Ali İhsan Kaya'nın ölümünün ardından trajik bir olay çıktı. Hiçbir maddi sıkıntısı olmayan Kaya'nın canına kıydığı gün eşiyle boşanma davası vardı.

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ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 16.10.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 07:02
Sosyeteyi sarsan ölümün ardındaki acı detay! Ali İhsan Kaya’nın vefat nedeni ortaya çıktı!

AYRILMAK İSTEMİYORDU
Ünlü işadamı Ali İhsan Kaya, 12 Ekim'de aracında ölü bulunmuştu. Sosyeteyi şoke eden bu olayın ardından herkes ölüm nedenini merak ediyordu. GÜNAYDIN tüm detaylara ulaştı.

Sosyeteyi sarsan ölümün ardındaki acı detay! Ali İhsan Kaya’nın vefat nedeni ortaya çıktı!

İddialara göre; Ali İhsan Kaya ile eşi Ayşe Burcu Kaya boşanma sürecindeydi. Maddi hiçbir sıkıntısı olmayan Kaya, eşinden ayrılmak istemiyordu. Ancak dava sürecinde oldukları için aynı evin içinde ayrı odalarda yaşıyorlardı.

Sosyeteyi sarsan ölümün ardındaki acı detay! Ali İhsan Kaya’nın vefat nedeni ortaya çıktı!

Olayın gerçekleştiği gün ünlü iş adamının boşanma davası vardı. Sabah saatlerinde spora gitmek için evden çıkan Ali İhsan Kaya, eşine veda edip "Sizi çok seviyorum, elveda" diye mesaj attı.

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Sosyeteyi sarsan ölümün ardındaki acı detay! Ali İhsan Kaya’nın vefat nedeni ortaya çıktı!

KARDEŞLERİ EŞİNİ SUÇLADI

Ardından da aracının içinde canına kıydı. Yaşanan bu trajik olay Kaya Ailesi'ni yasa boğdu. Evlerinde gerçekleşen taziyede Kaya'nın kardeşleri, Ayşe Hanım'ı suçlayıp tartışma yaşadı.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör