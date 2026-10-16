Sosyeteyi sarsan ölümün ardındaki acı detay! Ali İhsan Kaya’nın vefat nedeni ortaya çıktı!

AYRILMAK İSTEMİYORDU İddialara göre; Ali İhsan Kaya ile eşi Ayşe Burcu Kaya boşanma sürecindeydi. Maddi hiçbir sıkıntısı olmayan Kaya, eşinden ayrılmak istemiyordu. Ancak dava sürecinde oldukları için aynı evin içinde ayrı odalarda yaşıyorlardı. Olayın gerçekleştiği gün ünlü iş adamının boşanma davası vardı. Sabah saatlerinde spora gitmek için evden çıkan Ali İhsan Kaya, eşine veda edip 'Sizi çok seviyorum, elveda' diye mesaj attı. KARDEŞLERİ EŞİNİ SUÇLADI Ardından da aracının içinde canına kıydı. Yaşanan bu trajik olay Kaya Ailesi'ni yasa boğdu. Evlerinde gerçekleşen taziyede Kaya'nın kardeşleri, Ayşe Hanım'ı suçlayıp tartışma yaşadı.