Sosyeteyi sarsan ölümün ardındaki acı detay! Ali İhsan Kaya’nın vefat nedeni ortaya çıktı!

İddialara göre; Ali İhsan Kaya ile eşi Ayşe Burcu Kaya boşanma sürecindeydi. Maddi hiçbir sıkıntısı olmayan Kaya, eşinden ayrılmak istemiyordu. Ancak dava sürecinde oldukları için aynı evin içinde ayrı odalarda yaşıyorlardı.