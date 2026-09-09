Sosyetik çift ayrıldı mı? Evlilik için verdikleri tarih geçti

İSTANBUL'UN ELİTLERİNE MÜJDE!

Aralık ayında, dünyanın pek çok ülkesinde şubesi olan ünlü bir restoran zincirinin İstanbul'a geleceğini yazmıştım. İşadamı Artuk Yakut, şimdiye kadar pek çok iş insanının Türkiye'ye getirmeye çalışıp bir türlü başaramadığı ünlü restoranın Türkiye haklarını almayı başarmıştı.

Damak zevkine düşkün İstanbul'un elitlerine, restoranın önceki gün açıldığını da müjdeleyeyim. Zincirlikuyu'daki bir AVM'de kapılarını açan restoran, bakalım yurtdışındakiler kadar ilgi görecek mi?