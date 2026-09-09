Sosyetik çift ayrıldı mı? Evlilik için verdikleri tarih geçti
2006'da 10 yıllık eşi Mehmet Germiyanlıgil'den boşanan Elif Dürüst'ün, 20 yıl sonra ikinci kez nikah masasına oturacağı haberi, yaz başında sosyete kulislerine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık iki yıldır flört ettiği, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve dünyanın en büyük teknik meslek kuruluşu IEEE Senior üyesi olan, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Kerem Cılız ile Elif Dürüst'ün izdivacının tarihi ve mekanı da belliydi.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 07:03
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 07:06