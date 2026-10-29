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Sosyetik Sibil Çetinkaya'dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! 'Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar'
Sosyetik Sibil Çetinkaya'dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! "Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar"
Sosyete dünyasının tanınmış isimlerinden Sibil Çetinkaya, lüks yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. 720 bin takipçisi bulunan Çetinkaya, son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa hakkındaki bir anısını anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:07
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 06:10