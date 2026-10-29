Trend Galeri Trend Magazin Sosyetik Sibil Çetinkaya'dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! 'Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar'

Sosyetik Sibil Çetinkaya'dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! "Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar"

Sosyete dünyasının tanınmış isimlerinden Sibil Çetinkaya, lüks yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. 720 bin takipçisi bulunan Çetinkaya, son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa hakkındaki bir anısını anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:07 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 06:10
Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

Sosyal medya mecralarında geniş bir kitleye hitap eden Sibil Çetinkaya, son dönemde gerek yaşadığı ilişkiler gerekse aldığı kararlarla magazinin en çok takip edilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

720 bin takipçisi bulunan ünlü isim, lüks yaşamı, sosyal medya paylaşımları ve son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilmesiyle gündemden düşmüyor.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

Yurtdışında sık sık Dua Lipa ile karıştırıldığını ve sokakta durdurulduğunu belirten Çetinkaya, "Dün Londra'da yemekteydik. Bir adam gelip 'Dua Lipa'ya çok benziyorsunuz' dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

Özellikle yurtdışında sokakta beni durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar" sözleriyle şaşırtıcı anısını paylaştı.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

MİLANO MODA HAFTASI'NDA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Şehir genelinde gerçekleştirdiği çekimler ve stil tercihleriyle adından söz ettiren ünlü fenomen, gittiği moda haftası boyunca sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında girmişti.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

KOLUNDAKİ ÇANTA DUDAK UÇUKLATTI

Milano sokaklarını turlayan Sibil Çetinkaya'nın oversize beyaz blazer elbisesi ve siyah stiletto tercihi büyük beğeni toplamıştı.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

Görünümün asıl konuşulan unsuru ise kolundaki gök mavisi çantası olmuştu. İddialara göre ünlü fenomenin kombinini tamamlayan bu özel parçanın değerinin 1,7 milyon TL! Kısa sürede yayılan bu söylentiler magazin dünyasını hareketlendirmişti.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

BİR DİĞER 'ÇANTA'YLA GÜNDEME GELEN İSİM DİLA TARKAN OLMUŞTU!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, önceki gün katıldığı düğünde yine ilginç aksesuvarlarıyla dikkat çekmişti.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

Sarı kostümünü, yapay çiçeklerle yapılan vazo şeklindeki çantayla kombinleyen Tarkan, gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu. Dila Tarkan, bu çantaya 30 bin lira ödemişti.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

145 BİN LİRA VERDİ
Arkadaş çevresinde çılgın kıyafetleriyle bilinen Dila Tarkan, geçtiğimiz dönemlerde yine oldukça ilginç tasarımlarla davetlere katılmıştı.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

145 bin liraya makarna şeklinde bir çanta alan Tarkan, kuş şeklindeki çantasına ise 29 bin lira vermişti.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

Sosyetik isim, daha önce yaptığı bebek partisinde ise kafasına meyve motiflerinden oluşan bir şapka tasarlatmıştı.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

DİLA TARKAN KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Annesi Nilüfer Cesur, babası Ahmet Can Tarkan'dır. Kardeşi ise Sima Tarkan'dır.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

Dila Tarkan baba tarafından Trabzonludur. 29 yaşındaki Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile evlidir.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

Dila Tarkan, İngiltere'de bulunan London College of Fashion'da Management bölümünü bitirdi.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

Daha sonra New York'ta bulunan Parsons New School of Design üniversitesinden mezun oldu.

Sosyetik Sibil Çetinkaya’dan şaşırtan Dua Lipa itirafı! Sokakta durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlar

Dila Tarkan sosyal medyada ınfluencerlık yapıyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör