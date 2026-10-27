Trend Galeri Trend Magazin Şov dünyasında 'kalpler genç kimlikler eski' modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Şov dünyasında "kalpler genç kimlikler eski" modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Ünlü isimlerin kendilerinden onlarca yaş küçük partnerleriyle peş peşe dünyaevine girmesi magazin gündemine bomba gibi düştü! Mevlüt Tezel, çok konuşulan bu "gençlik aşısı" evliliklerinin perde arkasını ve dudak uçuklatan boşanma istatistiklerini çarpıcı bir yazıyla kaleme aldı. Aşkın yaşı gerçekten yok mu, yoksa her şey bir "servet avcılığı"ndan mı ibaret; işte cevabı...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:15 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 06:17
Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Güven Kıraç, 2010 yılında evlendiği ve Maya adında bir kızının olduğu Başak Kıraç ile 12 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştı.

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Boşanma sürecinde ortaya atılan ihanet iddialarının ardından Kıraç, kendisinden 35 yaş genç sevgilisi Mervenur Topugil ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

66 yaşındaki aktör, Topugil ile sessiz sedasız evlenmiş.
Topugil, 2023 yılında Kıraç'ın da rol aldığı 'Yatak Odası Sırları' adlı tiyatro oyununun yürütücü yapımcılığını üstlenmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Rafet El Roman'dan da sürpriz bir evlilik haberi geldi.
58 yaşındaki ünlü şarkıcı kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Azerbaycanlı Rahime Haciyeva ile üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyormuş.

32 yaşındaki Haciyeva'nın mesleği hemşirelikmiş.

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Ünlüler dünyasında arada yaş farkının fazla olduğu birçok birliktelik var:
Örneğin Özcan Deniz - Samar Dadgar (22 yaş), Seda Sayan - Çağlar Ökten (25 yaş), Michael Douglas - Catherine Zeta- Jones (25 yaş), George Clooney - Amal Clooney (17 yaş), Mick Jagger - Melanie Hamrick (43 yaş)...

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Toplum, aralarında büyük yaş farkı olan ünlü çiftlere daha hoşgörülü yaklaşıyor.
Sıradan insanların ilişkilerindeki büyük yaş farkı ise bazen tepkiyle karşılanıyor, TV'de sabah programlarına bile konu oluyor.

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Yaş farkının fazla olduğu ilişkiler için 'Gençlik Aşısı', 'Biyolojik Detoks', 'Azgın teke', 'Sugar Daddy / Sugar Mommy', 'Tarihi eserde restorasyon çalışması' gibi espriler de çok yapılıyor.
Bu tarz birlikteliklerde yaşça büyük taraf için genç bir partnerle birlikte olmak, fiziksel ve zihinsel dinamizmi canlı tutmayı, yaşlanma kaygılarını hafifletmeyi ve hayata yeniden enerjiyle bağlanmayı sağlar.

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Karizmatik, başarılı veya ünlü bir figür tarafından arzulanmak ve seçilmek ise genç bireyin özgüvenini besler.
Genç bir partner tarafından 'hâlâ çekici' bulunulmak yaşlı kişide narsistik bir tatmin ortaya çıkarır.

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Özellikle sanatçılar ve ünlülerde yaş farkı genelde ikinci planda kalabilir.
Çünkü bu çevrelerdeki insanlar ortak projeler, setler, turneler veya benzer sosyal çemberler içinde vakit geçirirler.
Ayrıca yaş yerine ruh eşliği ve yaşam tarzı uyumu ön plana çıktığında yaş farkı psikolojik olarak sıfırlanır.

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Elbette hayatını, kariyerini ve maddi-manevi altyapısını oturtmuş bir eşle yola çıkmak; genç taraf için belirsizlikleri azaltan önemli bir faktördür.
Ekonomik konfor ve geniş sosyal çevreler bu dinamiğin parçalarıdır.
Ancak taraflardan biri 'gold digger' (servet avcısı) çıkarsa dürüstlük ve samimiyet yok olur.
Aşk ve tutkunun yerini sosyo-ekonomik bir alışveriş alır. Bu tarz durumlarda eğer yaşlı tarafta para biterse, statü giderse ilişki de biter.

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Araştırmalarda yaş farkına göre ayrılık oranı da farklılık gösteriyor:
0– 1 yaş fark, boşanma riskinin en düşük olduğu, evliliğin en istikrarlı seyrettiği gruptur.
Beş yaş farkta, aynı yaştaki çiftlere kıyasla boşanma riski yüzde 18 daha fazladır.

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

10 yaş farkta ise boşanma olasılığı yüzde 39'dur.
20 yaş farkta ise bu oran sıçrama yaparak yüzde 95'in üzerine çıkıyor.

Şov dünyasında kalpler genç kimlikler eski modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Elbette önemli olan anlaşabilmektir. Çiftler mutluysa, aralarında yoğun bir sevgi ve uyum varsa, kimin ne düşündüğü önemli değildir.
Güven Kıraç-Mervenur Topugil ve Rafet El Roman - Rahime Haciyeva çiftlerine mutluluklar dilerim.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör