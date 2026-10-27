Şov dünyasında "kalpler genç kimlikler eski" modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...

Elbette hayatını, kariyerini ve maddi-manevi altyapısını oturtmuş bir eşle yola çıkmak; genç taraf için belirsizlikleri azaltan önemli bir faktördür.

Ekonomik konfor ve geniş sosyal çevreler bu dinamiğin parçalarıdır.

Ancak taraflardan biri 'gold digger' (servet avcısı) çıkarsa dürüstlük ve samimiyet yok olur.

Aşk ve tutkunun yerini sosyo-ekonomik bir alışveriş alır. Bu tarz durumlarda eğer yaşlı tarafta para biterse, statü giderse ilişki de biter.

