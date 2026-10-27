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Şov dünyasında 'kalpler genç kimlikler eski' modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...
Şov dünyasında "kalpler genç kimlikler eski" modası! Kimi 25, kimi 35 yaş küçük sevgili buldu...
Ünlü isimlerin kendilerinden onlarca yaş küçük partnerleriyle peş peşe dünyaevine girmesi magazin gündemine bomba gibi düştü! Mevlüt Tezel, çok konuşulan bu "gençlik aşısı" evliliklerinin perde arkasını ve dudak uçuklatan boşanma istatistiklerini çarpıcı bir yazıyla kaleme aldı. Aşkın yaşı gerçekten yok mu, yoksa her şey bir "servet avcılığı"ndan mı ibaret; işte cevabı...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 06:17